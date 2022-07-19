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歐洲乾旱又遇熱浪侵襲 小麥產量更悽慘

編譯李京倫／綜合報導
歐洲連日高溫，山林野火不斷。圖為西班牙消防警消望著位於Tabara區的野火興歎。（路透)
歐洲連日高溫，山林野火不斷。圖為西班牙消防警消望著位於Tabara區的野火興歎。（路透)

俄烏戰爭導致烏克蘭堆積如山的小麥無法輸出，危及全球糧食供應，如今歐洲又遇熱浪侵襲，讓糧食供應雪上加霜。法國預估，今年軟質小麥出口恐比去年少7.2%，歐盟也下修產量預測。

紐約時報報導，隨著超過2000萬噸穀物因俄軍艦艇攔阻而卡在烏克蘭無法運出，歐盟最大、全球第四大小麥輸出地法國今年地位更顯關鍵，然而持續已久的乾旱加上熱浪，使法國小麥受創。

法國農業部在本產季的首分預測裡指出，法國今年的軟質小麥輸出，恐比去年全年出口量減少7.2%。軟質小麥常用於製作糕點、酥皮與餅乾。農業部數據顯示，法國軟質小麥的產量從5月起就開始下滑。

法國農業部還說，農民因擔心極端熱浪摧毀作物而提前收割，也導致收穫量低於預期。

法國、西班牙、義大利與葡萄牙等國部分地區正受這波極端熱浪肆虐，預料未來幾天英國也難逃毒手。歐盟已下修軟小麥產量預測，較早先估計少五百萬噸。歐盟的小麥產量占全球17.6%。

俄羅斯、烏克蘭、聯合國及土耳其代表13日在伊斯坦堡會談，希望為穀物出口危機解套。這是烏克蘭和俄羅斯代表自3月29日伊斯坦堡談判破裂後，首度面對面會談。這場四方會議歷時逾三小時，聯合國官員說，會談有進展，但未達成全面協議。

聯合國糧農組織(FAO)在6月指出，烏克蘭和俄羅斯的小麥及其他糧食商品出口量減少，使得未來一年全球可能增加1100萬至1900萬長期挨餓人口。雖然部分糧食可以鐵路、公路及河運等方式經歐洲輸出，但與海運相比數量仍低。

烏克蘭 歐盟 熱浪

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