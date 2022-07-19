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歐洲能源危機引發骨牌效應 衝擊牛奶保鮮

編譯陳韻涵／綜合18日電
歐洲危機環環相扣，先是戰爭引起能源危機，加上連日熱浪襲擊，已嚴重衝擊農牧產業。圖為德國巴伐利亞的麥田。（路透)
歐洲危機環環相扣，先是戰爭引起能源危機，加上連日熱浪襲擊，已嚴重衝擊農牧產業。圖為德國巴伐利亞的麥田。（路透)

俄羅斯入侵烏克蘭戰事近五個月來，歐洲各國面臨與日俱增的經濟壓力，各國陸續出現糧食危機與骨牌效應：愈來愈多義大利人仰賴食物銀行，德國官員關閉冷氣以節省天然氣並計畫重啟燃煤電廠，大型公共事業體需要政府紓困，酪農業者也開始煩惱該如何加熱殺菌牛奶

同一期間，歐元兌美元降至20年來新低，預測衰退的可能性逐漸增加。

美聯社報導，這些壓力點凸顯俄烏衝突的影響，隨著俄國逐漸切斷產業所需的天然氣，歐洲能源危機浮現，且可能重創新冠肺炎疫情之後復甦的經濟，也可能有愈來愈多企業面臨需要政府紓困的窘況。

歐洲危機環環相扣，先是戰爭引起能源危機，引發糧食危機，加上連日熱浪襲擊，嚴重衝擊...
歐洲危機環環相扣，先是戰爭引起能源危機，引發糧食危機，加上連日熱浪襲擊，嚴重衝擊農牧產業。圖為法國農場裡的乳牛（Getty Images)

戰爭導致的高能源價格目前有利於俄國，俄國為全球油氣主要出口國之一，加上俄國中央銀行有應付制裁的多年經驗，得以在通膨和經濟遭受孤立期間穩定盧布。

但經濟學者表示，長期來看，俄國雖然得以避免經濟全面崩盤，但仍可能為戰爭付出慘重代價，包括因為失去投資和人民收入降低導致的長期經濟停滯。

歐洲當前面臨的最急迫短期挑戰是對抗歷史新高的8.6%通膨，並度過能源短缺的冬季，歐洲高度仰賴俄國天然氣，如今能源價格上漲影響工廠、糧食和燃料成本。

能源密集的鋼鐵業和農業首當其衝，能源危機若持續惡化，政府為了保護一般家庭用戶不至於斷氣，就會限制配給前述產業的天然氣。

德國慕尼黑市郊皮丁鎮(Piding)的大型酪農合作社Molkerei Berchtesgadener Land宣布，已囤積20萬公升的燃料油，確保渦輪發電機的電力或天然氣供應中斷時，依然能生產足夠的電和蒸氣供牛奶殺菌及保鮮。

這對該合作社的1800名農夫會員是極重要的保障，這些會員共飼養約5萬頭乳牛，日產100萬公升牛奶。乳牛必須每天擠奶，若能源供應中斷，這些牛奶就得倒掉。

該合作社營運主任波特納(Bernhard Pointner)說：「若酪農業無法運作，酪農也束手無策，只能捨棄牛奶。」

酪農業者平均每小時的用電量相當於一個家庭一年的用電量。

除了燃料，酪農業者還囤貨包裝材料等補給物以防斷貨，波特納說：「我們已經囤了很多東西，但也都只能維持幾周」。

民眾對於糧食漲價也很有感，消費者團體估計，一般義大利家庭今年的糧食費用同比去年約增681歐元(約690美元)。

俄國 天然氣 牛奶

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