救經濟無暇顧氣候？聯合國秘書長重話：勿推卸責任

氣候對話峰會連續兩天在德國柏林舉行，會後，德國總理蕭茲（前排左三)與埃及總統塞西（前排左二)合影。今年聯合國氣候大會COP27預計11月在埃及舉行。（路透)

來自40多個國家的官員18日在柏林召開彼得堡氣候對話(Petersberg Climate Dialogue)，商討對抗氣候變遷 的因應之道，這場國際會議正值後疫情 時期、俄烏戰爭爆發導致經濟混亂之際；聯合國 秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)呼籲與會國家拿出實際行動，不要只是相互推諉卸責。

雖然俄烏戰爭讓某些國家走回使用化石燃料的老路，暫時以煤炭替代俄羅斯能源供應中斷，但歐洲國家在會中承諾，一定會達成先前訂定的對抗氣候變遷目標；然而，發展中國家是否也能達標，則讓外界存疑。

聯合國氣候峰會今年11月將在埃及召開，主辦單位將為期兩天的柏林會議視為峰會登場之前，富有國家與貧窮國家先前建立互信的一次機會。上個月的技術會議裡，關於對發展中國家提供氣候援助等主要議題，並沒有獲得太多實質進展。

古特雷斯在柏林會議視訊演說中提出警告說，2015年巴黎氣候協議訂定全球暖化溫度上限攝氏1.5度(華氏2.7度)，如今變得越來越不易達標，許多民眾現在飽受極端洪災、乾旱、暴風雨及野火衝擊。古特雷斯指出：「沒有任何一個國家可以不受影響，但我們還是持續餵養著仰賴化石燃料的成癮症。」

古特雷斯表示：「最讓我感到憂心的是，面對這波全球危機，我們卻沒辦法以多面向社區的方式共同合作。許多國家繼續玩著相互推諉卸責的遊戲，沒有肩負起我們對於集體未來的責任。我們不能就這樣繼續下去。」

到目前止，發展中國家仍在等待富有國家提供的每年1000億美元氣候變遷援助金，這個目標應該在2020年就必須完成。

古特雷斯說：「至少可以做的是，對於每年1000億元的承諾，別再只是光說不練，要能具體落實計畫。」

聯合國高層官員擬定的對抗氣候變遷多管齊下措施，包括了各國必須透過消除煤炭使用以降低碳排放量，轉而採用沒有排放問題的能源，例如可再生能源(renewable energy)。對於氣候變遷衍生風險應該加強安全措施，富有國家則要兌現承諾，協助未開發國家取得對抗氣候變遷所需經費。