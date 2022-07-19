全歐逾千人熱死 英國恐飆華氏105度 柏油路舖沙以免溶化

歐洲連日高溫，英國18日也創下高溫紀錄。圖為一名警察替在白金漢宮外戴著傳統熊皮帽的衛兵餵水解渴。（美聯社)

英國出現極熱警告，氣溫超過攝氐40度。圖為一名女警提水桶餵巡邏的馬匹喝水。（歐新社)

英國 氣象局18日首次基於炙熱考量發布紅色警告，預測高溫 可能達到華氏105度（攝氏40.5度)，比全球98%地區還熱；英國政府更在路上撒沙以免柏油融化，火車減速以防鐵軌變形，另有機場跑道變形而關閉搶修。

不僅多數民居沒有冷氣的英國受高溫所苦，天乾物燥，野火持續威脅歐洲全境，尤其是法國、希臘和義大利，西班牙與葡萄牙過去一周熱浪已造成逾千人死亡。

歐洲連日來飽受酷熱和野火肆虐，英國南部海灘擠滿消暑人潮。(Getty Images)

英發紅色警告 呼籲減少外出

全球部分地區已逐漸熟悉夏季野火威脅，但對英國而言卻僅止於認知人類活動造成氣候變遷，繼而出現極端氣候現實的階段；英國氣象局18日首次因炙熱發布紅色警告，呼籲人們避免運動、旅遊或外出，若要外出則須注意補充水分和防曬。

該局表示，英國近日可能刷新2019年7月的華氏101.6(攝氏38.6)高溫紀錄，若高溫真的飆上華氏105度，英國將成為全球前2%炎熱地區，比北美大平原、中東和中國部分地區更熱。

英國衛生安全署(HSA)也首次宣布最高的四級熱警戒，並形容這是「國家緊急狀態」，政府閣員上周因此召開跨部會會議磋商。

建物吸熱保溫 民居少見冷氣

英國夏季氣候曾經相對宜人，7月均溫在華氏53度到70度之間；氣象局長恩德斯比(Penny Endersby)上周罕見發布消息說：「我們目前預測的酷熱情況前所未見，原本利用豔陽高照的日子外出享受日光浴，但現在情況不同，我們的生活習慣與基礎建設無法因應當前酷暑。」

英國許多房屋建於1800年代，其厚實磚牆容易吸熱保溫，冷氣在民宅並不常見；公衛專家預測，數以千計人可能死於酷熱，2003年一場熱浪在英國熱死2000人。

英國政府前首席科學家金恩(David King)說，「18、19日可能就有數千人熱死，甚至上看1萬人。」

火車地鐵 限速 軌道變形 機場跑道融化

考量高溫恐致乘客不適和軌道、電纜變形，火車、地鐵、公車等大眾運輸近日取消部分班次，並建議民眾18、19日避免非必要搭乘。

鐵道易吸熱，其溫度可能比環境溫度高，英格蘭、威爾斯等地鐵道運輸系統限速行駛，減輕車廂快速移動對軌道造成的負擔。

歐洲連日來飽受酷熱和野火肆虐，圖為法國西南部大火，當局宣布3500居民撤離。(Getty Images) 歐洲酷熱，西班牙潑水節人們大肆潑水消暑。(路透)

除預先減班，倫敦地鐵、英國鐵路等運輸系統也因高溫導致軌道或電子系統故障，班次取消或部分路線停駛；倫敦盧頓機場(Luton)部分跑道18日融化，造成班機延遲或轉降鄰近機場。

南法吉倫特省(Gironde)地區考量野火威脅撤離3500位居民，逾1500名消防員和消防直升機協力撲滅林火。