民主黨2024誰選總統？華郵最新前10排名 拜登居首

華盛頓郵報排出十位2024年最可能獲得民主黨提名的人選，排行最高的是現任總統拜登。圖為拜登(左二，坐者)日前簽署行政命令，讓婦女仍可跨州墮胎及取得墮胎藥。左立者為副總統賀錦麗。(美聯社)

競選團隊動了 明年將宣布連任

華盛頓郵報最新季度報告指出，最渴望代表民主黨 角度2024年總統寶座的前十名人選，排行最高的是現任總統拜登 ；民主黨人目前支持拜登連任的比率只剩26%，高達64%認為換人比較好，但拜登的選舉團隊已開始行動，看樣子明年將宣布追求連任。

華郵 強調，僅在三個月前，該報的2024年民主黨最可能候選人季度排行並未列入拜登，理由是還在第一個任期的拜登似乎不可能不再角逐連任，所以問題點在誰排第二。

但拜登不被民主黨選為下屆總統提名人的光景愈來愈有可能，因此華郵也把他列入排行榜；拜登為2024年的準備動作驟然間值得細細評估。

本周民調指出，拜登的民調支持率之低，近代史上可堪比擬的只有前總統卡特；當然拜登的支持度，若是通膨消褪，還是完全可能回升；很多民主黨人，甚至可說絕大多數民主黨還是喜歡拜登這個人，但寧可2024年民主黨推出其他候選人，至少目前是如此，這是極不尋常的事。

目前最迫切問題在當前局勢會不會最後逼得拜登放棄再選，還有民主黨會不會逼拜登別再出來。華郵指出，現代大選最重要的是能催出基本盤；拜登最能動員民主黨基本盤的光景，唯一之道在共和黨提名川普，或其他民主黨基本盤最討厭的人，即便如此，民主黨基本盤對拜登已經冷感，再推他出來仍是豪賭。

布塔朱吉、賀錦麗分列2、3

大勢如此，華郵考量出馬機率、出馬後能勝選機率後，排出十位2024年最可能獲得民主黨提名的人選：第一名還是拜登；第二名是運輸部長布塔朱吉；第三名是副總統賀錦麗；第四名是聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)；第五名是聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)。

桑德斯、紐森也入名單

第六名是聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，他的陣營說拜登若決定不再選，他就會出馬；第七名是加州州長紐森(Gavin Newsom)，他最近在佛州打廣告與該州州長德桑提斯叫陣；第八名是密西根州長格雷琴·惠特默(Gretchen Whitmer)；第九名是北卡羅來納州長庫伯(Roy Cooper)；第十名是紐約州出身的聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)。