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從控槍到墮胎權 拜登一板一眼 民主黨內漸感不耐

編譯潘勛╱綜合17日電
圖為日前紐約市民到曼哈頓下城集會示威，爭取墮胎權利。(Getty Images)
圖為日前紐約市民到曼哈頓下城集會示威，爭取墮胎權利。(Getty Images)

美聯社17日報導，施政一板一眼的拜登總統，無論就恢復女性墮胎權或槍枝管制等方面，正面臨民主黨內自由派龐大壓力；自由派對拜登不願大肆動用行政命令，很多施政恪遵法院判決，想透過國會立法施政之道，已漸感不耐。

對恢復墮胎管道，拜登說民主黨籍聯邦參議員人數不足，自已束手束腳；而又以宣布公布衛生緊急狀態來因應有負面影響；槍管方面，拜登5月下旬在白宮南草坪表示，憲法俱在，自己無法支配這件事。

整個21世紀以來，歷任總統經常積極擴大行政命令的範圍，總統權力擴充到極限，但拜登更常著墨於行政命令的限制；拜登施政極講實事求是，但民主黨基本盤愈來愈感到不耐煩，要求他就墮胎、投票權等事宜，11月期中選舉前要有所行動。

民主黨眾議員趙美心(Judy Chu，加州)指出，碰到重要事項，例如以行政權保護墮胎，若因為害怕反對黨興訟挑戰就猶豫，那麼會一事無成；「全國民眾都指望我們這些領袖能做點什麼」。

民主黨提出著重社會安全網及氣候變遷的開支法案，再次因同黨參議員曼欽(Joe Manchin，西維州)的反對而無法過關，態勢發展至此，民主黨其他參議員呼籲拜登要片面宣布氣候緊急命令；拜登15日人還在沙烏地阿拉伯吉達市，便以書面矢言要採「強力的行政手段因應當前」氣候問題。

但能否以行政權保障女性墮胎權，好些維權倡議者已不想聽拜登談自己力所未逮了；他們要求行政當局頒布公共衛生緊急狀態，即便最後被各級法院擋下也該做；「我們見證」(We Testify)團體創辦人若妮‧薛爾曼(Renee Bracey Sherman)指出，那麼做可以顯示總統有盡力想幫助女性，遭遇挫折是敗在法院，而非總統自己。

控槍倡議人士指出，最近國會就槍枝事宜立法成功，倒可證明拜登「辦得到才設法」的施政手段很明智；但就墮胎方面，「Indivisible Project」團體創辦人蕾亞‧格林斯伯(Leah Greenberg)指出，民眾都曉得拜登有所侷限，想看到的是他以處理危機的態度，拯救住共和黨主政州、喪失墮胎管道的人。

拜登 墮胎 民主黨

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