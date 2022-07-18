拜登危機不斷 第一夫人吉兒募款演說護夫

第一夫人吉兒15日在波士頓市美國教師聯盟年會上演講。為拜登總統施政辯護。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)17日報導，第一夫人吉兒．拜登 (Jill Biden)周末在民主黨全國委員會(DNC)的私下募款活動中，感嘆拜登總統任內有很多計畫宏景，卻屢遭意料外的危機，導致政策進度延宕。

吉兒16日晚在麻州南塔克特島(Nantucket)參加DNC募款時表示，拜登任內持續遇到預料外的危機，並怪罪於全球挑戰，她說拜登有很多想要完成的願景和計畫，但每次都得處理眼前的突發危機。

與此同時，根據最近紐約時報和西耶納大學(Siena College)的民調，拜登的執政滿意度為33%，僅有13%民眾認為，美國正往正確的方向前進。

第一夫人也在會上宣布，她預計下周會晤烏克蘭 第一夫人歐蓮娜‧澤倫斯卡(Olena Zelenska)，吉兒曾在5月未對外宣布的烏克蘭行中見過澤倫斯卡；但吉兒並未細述下周會晤的內容。

而在國內方面，吉兒談到槍枝暴力、聯邦最高法院裁決推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)和烏克蘭戰爭，並說這些都是拜登始料未及的情況。

吉兒也說，她覺得第一夫人的身份綁手綁腳，意外將她帶離原本計畫的方向。

吉兒說：「我告訴我自己『我是第二夫人，我在社區學院教書，研究軍人家庭和癌症。』這本該是我專注的領域，但我進了白宮後，面對一切事務，此時此刻我得變成第一夫人。」

吉兒表示「羅訴韋德案」遭推翻的裁決讓她感到挫折，雖然她支持抗議權，但個人卻認為感到憤怒並不夠；這番話與拜登上周發言相左，拜登當時鼓勵婦女「繼續抗議」，並稱持續抗議至關重要。

吉兒指出，她告訴家人除了抗議，得採取更多行動與下一步計畫。

吉兒也在談話中譴責國會，稱聯邦政府計畫卡關是因為共和黨 人，「無論好壞，共和黨人很努力團結，我們也必須更努力才行。」

這是吉兒參加的第二場DNC募款活動，她14日也參加新澤西州安多佛鎮(Andover)的私人募款活動，當時談話內容以政治行動為主軸。