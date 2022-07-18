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沙聲稱未見拜登指責王儲 拜登：他們沒說真話

編譯柯立偉╱綜合17日電
拜登中東訪問一言一行都被放大檢驗，他與多國領袖都直接握手，但與具爭議性的沙國王儲穆罕默德沙爾曼（右）會面，則是碰拳打招呼。（美聯社)
拜登中東訪問一言一行都被放大檢驗，他與多國領袖都直接握手，但與具爭議性的沙國王儲穆罕默德沙爾曼（右）會面，則是碰拳打招呼。（美聯社)

拜登總統17日結束沙烏地阿拉伯訪問行程返國，訪沙期間接受媒體採訪時堅稱自己在與沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)閉門會議時，「直截了當」地針對華郵專欄作家者卡舒吉(Jamal Khashoggi)被謀殺一事批評沙爾曼；不過此說法遭利雅德當局否認，沙烏地副外相朱拜爾(Adel al-Jubeir)聲稱他沒有聽到拜登指責王儲。

媒體臆測？拜登憤怒

返抵華盛頓後，各家媒體均相當關注拜登究竟是否向沙爾曼提到卡舒吉遇害一事，當媒體問拜登「沙烏地副外相究竟有沒有說實話」時，拜登非常簡潔有力地回答「沒有」，指「沙烏地阿拉伯沒說真話」，他甚至還回嘴了媒體一句「你們就不能談點重要的問題嗎？」明顯對媒體的「臆測」感到憤怒。

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)力挺拜登，發出聲明稿說：「總統對於談話內容說得非常清楚，我們支持總統的說法」；而沙烏地阿拉伯雖然否認拜登當面指責王儲，但也沒有公開批評拜登「扭曲事實」，被認為是刻意避免讓外界解讀成「美沙仍有歧見」或「美沙關係持續緊張」。

美沙會晤 各自盤算

美沙兩國對於此次會面都各自有各自的盤算，因此拜登究竟有沒有當面批評沙國王儲已陷入各說各話的羅生門；不過，從拜登過去的發言來看，他似乎喜歡把閉門會議的發言誇大其辭、添油加醋一番才對外轉述；基於拜登這種紀錄，加上美國此行「有求於人」，希望沙國增產石油，且沙國又拍到拜登微笑與沙爾曼「碰拳」打招呼的照片，外界似乎比較傾向相信利雅德的說法。

翻開舊事 不只一樁

紐約時報報導，拜登常講述他2011年以副總統身分訪問莫斯科時，曾當面向時任總理普亭(Vladimir Putin)表示「我看著你的眼神時，我不覺得你有靈魂」的故事，然而當時在場的其他官員都表示對此事沒印象；拜登也常說2008年訪問阿富汗時，因時任阿富汗總統卡賽(Hamid Karzai)否認阿富汗政府腐敗問題嚴重，而「丟下餐巾紙，宣布晚餐結束並奪門而出」，但當時在場之人也幾乎都說不記得拜登說過這些話。

拜登 阿富汗 沙烏地阿拉伯

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