彭博：習近平堅持新冠清零政策 外資紛出逃

國際媒體報導指，外國資本因為中國投資環境急遽惡化，而撤離中國，主要原因是中國堅持不變的新冠清零政策。 圖為中國國家主席習近平14日在新疆視察。(美聯社)

彭博社17日報導，值此金融去全球化時期，外國投資 人急著把資金撤離中國，讓多年來招商引資的中國國家主席習近平 似乎遭逢危機；外資指出，撤資主因在習自己的政策失誤；但面臨外資出逃，中國似乎也不在意。

外資管理人一度因投資中國收益優渥、科技公司規模龐大，而把資金注入中國，現在找到各式理由不再投資中國；例如法規朝令夕改，難以預測，還有疫情嚴格封城造成經濟損失、房地產市場一蹶不振，還有習近平跟俄國總統普亭走得太近。

本握有資產達310億美元的投資顧問機構Ruffer LLP最近關閉香港 辦公室，其投資主管史密斯(Matt Smith)指出，西方資本這艘超級油輪，開始鳴笛離開中國；該機構專研中國當地證券研究，十年來原本業績暢旺，但現在需求日減。

中國政策強硬 不顧投資人感受

習近平2013年就任國家主席以來，原本開闢各種管道招商引資，包括透過香港設立股票及債券的連結，追求在主要的全球金融指數裡，納入以人民幣指定的資產，但管制資本出逃還是很嚴。史密斯指出，眼見中國對疫情清零政策無止無休，地緣政治風險捲土重來，要撇掉中國，現在不會心痛難捨了。

國際媒體報導指，外國資本因為中國投資環境急遽惡化，而撤離中國，主要原因是中國堅持不變的新冠清零政策。 圖為上海徐匯區要求居民做核酸檢測。(Getty Images)

但是習政權2021年祭出一連串措施，掃蕩中國獲利最強的一些公司，好像不把全球投資人放在眼裡，不顧他們的感受，結果便是外國投資人不再信任中共的目標，感到傻眼；美、中貿易戰開打，投資人對持有中國資產開始生疑，俄國今年侵略烏克蘭，習近平還堅持各國事實上都已拋棄的新冠清零政策。

全球投資人目前不再辯論要不要趁中國資產掉價而承接，焦點反而放在降低曝險要到什麼程度。倫敦一家避險基金受不了美國客戶的一再施壓，已減少做多中國的部位。

一家設在蘇黎世的投資公司表示，好些歐洲退休金及慈善金管理基金表示，因為地緣政治風險上升，中國治理危機上升，紛紛要求在投資組合裡退掉對中國的投資。

市場空缺被韓、澳、印、東南亞填補

花旗集團的亞洲研究團隊最近在倫敦之行中發現，客戶對中國的興趣低得驚人，而是主要集中在南韓和印度市場。在Carlyle集團新設的85億元亞洲基金中，投資人對中國的興趣低於正常水平，出現的市場空缺被南韓、東南亞、澳洲和印度填補。但考慮到中國擁有21兆美元的債券市場，在境內和香港擁有16兆美元的股市，投資人完全與中國脫鉤並非易事。Pictet資產管理公司認為，中國的政府債券仍是投資人的多樣化選擇之一。