拜登訪沙踢鐵板 兩黨齊轟：不應向獨裁者低頭

拜登總統訪問沙烏地拉伯，與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼15日在吉達市會晤時，究竟有無對遇害專欄作家卡舒吉一事，當面向沙爾曼親王表達關切，引起美沙兩方說辭不一的風波。(美聯社)

拜登 剛從中東回國，兩黨17日卻對拜登總統出訪沙烏地阿拉伯表示不滿，共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)指責他向沙國王室卑躬屈膝，懇求沙國增產石油 ；民主黨籍聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders，佛蒙特州)則認為，拜登不該前去沙國，有一種讓人以為沙國做出惡劣行為，還得到獎賞的錯覺。

共和黨/保羅：像是對沙國卑躬屈膝 懇求增產石油

共和黨資深聯邦參議員保羅17日痛批拜登總統跪求沙烏地阿拉伯增產石油，悖棄原則。(美聯社)

每日郵報報導，保羅表示，拜登出訪沙國，像在對沙國卑躬屈膝，還拜託他們增加石油產量，但拜登卻不增加美國本身的開採量。

保羅17日在節目中表示：「拜登不該去沙國，他該去德州和北達科他州，他應該說服美國增加石油供應，而非對沙國彎腰懇求他們增加供油量。」

拜登和沙國王儲會晤時碰拳問候，令人質疑拜登是否與該名獨裁者的互動過於友善；拜登也因為未對沙國記者卡舒吉2018年遭殺害一事用力施壓沙國，並因此遭譴責。

保羅表示，拜登政府是油價高漲的罪魁禍首，他稱拜登政府過去政策減少產油量，但市場需求卻居高不下；保羅指出，美國石油量可緊急供應美國未來100年的用量。

保羅指出，政府有解決辦法，只要立刻開始鼓勵國內產油即可，他批評拜登出訪沙國，「這不僅不利經濟，而且美國總統去沙國懇求他們增加產油，令人覺得尷尬。」

民主黨/桑德斯：那種政府 不配美國總統出訪

有意黨內挑戰拜登連任的民主黨資深聯邦參議員桑德斯，17日受訪時痛批拜登總統中東行，向沙烏地阿拉伯獨裁者低頭。(美聯社)

拜登黨內也出現反對聲音，桑德斯17日受訪時被問到，拜登出訪沙國是否為正確之舉，他直言：「我不這麼認為。」

桑德斯表示，華盛頓郵報的沙籍記者在美國遭謀殺，美國總統卻跑到沙國，「我認為那種政府，不配美國總統出訪作為獎勵。」

桑德斯認為，拜登只要告訴石油公司不要定價太高，並降低油價，「我們要告訴石油公司別再剝削美國人，如果他們不聽，我們就該對他們實施暴利稅(windfall profits tax)。」

桑德斯接著談到，美國相信人權與民主，他認為美國不該與獨裁政權維持友好關係。

與此同時，福斯新聞網(Fox News)10日至13日進行民調後於17日公布，其中指出55%民眾不滿拜登處理美沙關係的方式，而有32%民眾表示滿意。

拜登17日上午結束四天中東行返回白宮，他在南草坪接受記者簡短問話；他被問到與沙國王儲碰拳問候惹議，是否後悔此舉動，拜登則消極回應：「你們為什麼不聊重要的事？我很樂於回答重要問題。」