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通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

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取消「披薩之夜」、自己養雞… 家庭省錢抗漲花招百出

編譯郭宣含／綜合16日電
為節省開支，一些家庭不得不改變外出吃披薩日的傳統。(Getty Images)
為節省開支，一些家庭不得不改變外出吃披薩日的傳統。(Getty Images)

每日郵報報導，全美家庭正紛紛減少開支，包括調整夏季假期、減少上餐廳吃飯和上髮廊，縮衣節食少花錢，以對抗40年來最嚴重的通膨率和物價上漲。

每日郵報訪問全美多名屋主，了解民眾如何對抗攀升至9.1%的通膨率。馬里蘭州一家五口取消外出吃披薩日；新澤西州夫妻減少菲力牛排等奢侈消費；愛達荷一戶家庭笑稱打算養雞，避免遠程開車耗油；加州一對夫妻今年取消昂貴歐洲行，改去東部旅遊。

有些人怪罪拜登總統造成通膨飆漲，其他人則認爲是新冠疫情消退、供應鏈堵塞，以及俄羅斯入侵烏克蘭戰爭。

42%民眾延後退休

金融公司Primerica民調發現，隨著聯準會可望再調升利息，逾四分之三美國民眾認為預期得勒緊荷包直到今年年底；這項調查訪問1384名家庭年收入30萬至100萬的成人，近四分之三民眾減少餐廳和外帶次數，約半民眾則減少食物採買，另外42%的人則延後退休計畫。

每日郵報則整理出部分受訪者應對高通膨的方式。

馬里蘭州一個家庭為了節省開銷，首先取消家庭披薩日，接著取消家中雙胞胎的夏令營和家庭出國旅遊；他們將高通膨怪罪於地緣政治、全球食物價格攀升等因素。

加州洛杉磯一對夫妻今年度假不選擇昂貴的西班牙或墨西哥旅行，而是改去麻州親戚家；這一家人謹慎開銷，太太減少上髮廊的次數。

愛州一對夫妻往年會載如今18歲的雙胞胎女兒到多地看壘球比賽，但他們今年取消這項活動，因為家裡的油價開銷從70元增至160元，各項支出也節節攀升。

這對愛州夫婦過去每周食物開銷為100元，但近期一次採購則暴增至170元，就連開車到最近的好市多採買比較平價的商品，也因為高油價而使成本攀升，他們還打趣道：「我們打算重新養雞了。」

新澤西州一對夫妻則減少菲力牛排等豪華大餐，但就算如此，每周家庭雜貨開銷和油錢仍增加數十元不等；他們的退休存款也因為股價貶值而縮水，憂心不知何時可退休。他們認為，拜登政府因為此前過度支出，導致美國現在得付出代價。

通膨飆漲，全美家庭紛紛減少開支。圖為洛杉磯市一家出售5元以下禮品的商店受消費者青...
通膨飆漲，全美家庭紛紛減少開支。圖為洛杉磯市一家出售5元以下禮品的商店受消費者青睞。(Getty Images)

退休 新澤西州 拜登

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