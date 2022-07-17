蔓延全球65國 WHO將宣布猴痘大流行 疫苗卻供不應求

猴痘染疫病例飆升，蔓延全球65國，世界衛生組織(WHO)可能宣布猴痘疫情為「國際關注全球公共衛生緊急事件」。圖為印度防疫人員在機場為旅客檢測。(歐新社)

隨著猴痘 染疫病例繼續飆升，蔓延全球65國，世界衛生組織(WHO)本周將重新召集專家開會並可能宣布猴痘(monkeypox)疫情 為「國際關注全球公共衛生緊急事件」(PHEIC)；這將是5月猴痘疫情爆發以來的第二次緊急委員會會議。衛生專家同意，猴痘疫情可能很快就會被認定為大流行病(pandemic)。美國疾病防治中心(CDC)則表示，目前猴痘疫苗 已「供不應求」。

全球迎戰兩場大疫情

由於新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，並不斷出現新的變種病毒，猴痘疫情如也被認定為大流行病，就意味著全球將同時迎戰兩場大疫情。

「猴痘顯然是一種全球衛生緊急情況，」喬治城大學全球衛生專家戈斯汀(Lawrence Gostin)告訴每日野獸報(The Daily Beast)，「 令人震驚的是，我們對COVID-19疫情有所了解，卻讓另一種病毒升級成為全球衛生緊急情況。」內布拉斯加大學醫學中心的傳染病專家勞勒(James Lawler)則表示，「這次猴痘疫情爆發我們仍處於未知領域，且仍屬早期階段」。

猴痘病例一個月增4倍

CDC在15日指出，全球已在65國發現了1萬1000多例感染病例。7月11日數據顯示，全球有63國已知感染案例共9647例，比一個月前增加四倍。猴痘病毒會導致皮疹和發燒，所幸疫情死亡率目前仍低；截至7月4日，WHO記錄三人在疫情中死亡。

戈斯汀表示，「幾十年來，猴痘一直在中非和西非小範圍內醞釀，但現在它幾乎遍及世界各地並迅速傳播。」儘管全球疫情死亡率遠低於近幾十年來西非和中非國家的官方記錄10%死亡率，但病毒傳播得越多，變異就越多，通常也會更致命；只要猴痘傳播速度超過衛生當局控制速度，產生更危險的新變種風險就越大。

猴痘染疫病例飆升，蔓延全球65國，世界衛生組織(WHO)可能宣布猴痘(monkeypox)疫情為「國際關注全球公共衛生緊急事件」。圖為紐約居民接種猴痘疫苗。(路透)

專家指出，目前仍有時間防止數以百萬計病例或導致數以千計死亡的最壞情況。WHO、CDC及各級衛生機構必須加倍努力教育醫生和加快診斷速度，然後更快採取行動隔離和治療感染者，並為周圍人群接種疫苗。約翰霍普金斯大學健康安全中心公共衛生專家阿達利亞(Amesh Adalja)表示，「如果能為高風險接觸者接種足夠的疫苗，這種情況就會停止。」

美700萬疫苗大多未到貨

但CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)16日表示，隨著猴痘疫情在美國蔓延，對疫苗的需求正超過國家供應，她說：「目前還沒有拿到我們想要的所有疫苗。」美國總共訂購近700萬劑疫苗，但大部分要幾個月才能到貨。供應緊縮何時會緩解，尚不得而知。與此同時，美國疫情範圍仍不明朗，部分原因是診斷測試緩慢且有限。

瓦倫斯基指出，美國已發現近1500例猴痘病例，主要是男男性行為者，未來幾周此數字可能會上升。加州大學洛杉磯分校流行病學家和猴痘專家瑞莫林(Anne Rimoin)則說：「我們控制它的機會之窗正在迅速關閉，案例可能比我們知道的要多得多。」

專家批政府反應緩慢

衛生及公共服務部15日訂購了另外250萬劑疫苗，疫苗名稱為Jynneos，是唯一獲得食品藥物管理局(FDA)核准的猴痘疫苗，但這批到貨時間要等到明年。至於先前訂購的250萬劑疫苗應該會在今年稍晚開始到貨。

公共衛生專家批評當局對猴痘疫情反應緩慢且效率低下，和COVID-19疫情最初幾個月的困境雷同。耶魯大學公共衛生學院流行病學家岡薩爾維斯(Gregg Gonsalves)說：「這就好比今天發生了火災，我們下周才會運水來。」