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曼欽一夫當關 民主黨抗氣候變遷、富人加稅法案受阻

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
民主黨中間派聯邦參議員曼欽(右)14日晚告訴民主黨國會高層，不會支持含有對抗氣候變遷新增預算或對富人、企業加稅等條款的立法草案。預計將讓民主黨期中選舉選情雪上加霜。(美聯社)
民主黨中間派聯邦參議員曼欽(右)14日晚告訴民主黨國會高層，不會支持含有對抗氣候變遷新增預算或對富人、企業加稅等條款的立法草案。預計將讓民主黨期中選舉選情雪上加霜。(美聯社)

聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)14日晚告訴民主黨國會高層，不會支持含有對抗氣候變遷新增預算或對富人、企業加稅等條款的立法草案；民主黨原盼加快腳步在期中選舉前通過重大法案，中間派要角曼欽攤牌讓法案過關機會變得渺茫；但曼欽15日似乎放軟立場，稱可能支持氣候法案和部分加稅，但要看8月通膨數字定奪。

消息人士說，拜登總統背書、規模2兆元的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)七個月前因曼欽杯葛而泡湯，黨內派系謹慎磋商經濟包裹法案，如今曼欽明確表態讓情勢驟變。

曼欽對民主黨國會高層說，對於修改聯邦法律和降低長者處方藥價抱持開放態度，並支持參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)延長數百萬人健保補助的提議。

應對氣候變遷是拜登政府的主要施政目標之一。圖為內華達州密得湖因雨水減少而乾涸後，...
應對氣候變遷是拜登政府的主要施政目標之一。圖為內華達州密得湖因雨水減少而乾涸後，湖裡的魚乾死。(Getty Images)

曼欽發言人魯尼恩(Sam Runyon)說：「通膨飆升至9.1%，對於購買日用品及汽油都苦苦掙扎的數百萬國民來說，政治新聞標題沒有意義。」

魯尼恩表示，曼欽相信國家領袖是時候把政治議題擺在一旁，重新檢視並調整經濟現實，避免導致通膨惡化的措施。

曼欽15日接受西維州電台訪問時，提出新的建議，稱看過8月通膨數據後，可能支持氣候變遷等民主黨施政要務。

曼欽說，「通膨影響每個人的生活」。他重申他「仍想要氣候法案」，但未說明可能支持的範圍；此外，他接受部分加稅，前提是「不影響經濟和國民」。

舒默與曼欽磋商數周，原本可望取得進展，若法案在國會通過，意味民主黨兌現2020年贏得白宮及參、眾兩院多數席次後的所有政見；若少曼欽一票，兩黨在參院各半的情況下，民主黨法案將卡關。

應對氣候變遷是拜登政府的主要施政目標之一。圖為內華達州密得湖因雨水減少而乾涸後，...
應對氣候變遷是拜登政府的主要施政目標之一。圖為內華達州密得湖因雨水減少而乾涸後，湖底的沉船露出。(Getty Images)

為爭取曼欽支持，民主黨曾修改立法草案內容，放棄原本被視為施政亮點的幾項計畫，如勞工的帶薪照顧家庭假及病假、免費托兒計畫、兒童免費學前班，以及低收入戶稅務福利，但曼欽認為法案刪減幅度仍不夠。

曼欽表示，最快要到9月才會考慮相關立法措施，希望黨內再大幅削減健康照護預算。

曼欽 民主黨 西維吉尼亞州

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