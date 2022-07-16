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法案被參院擱置 白宮還有4道行政令能抗氣候變遷

編譯孫梁／綜合15日電
白宮正考慮通過頒布行政令，包括推動電動車、控制電廠污染和聚焦甲烷等來抗擊氣候變遷。圖為阿拉巴馬州的一座煤電廠。(Getty Images)
白宮正考慮通過頒布行政令，包括推動電動車、控制電廠污染和聚焦甲烷等來抗擊氣候變遷。圖為阿拉巴馬州的一座煤電廠。(Getty Images)

最高法院否決環保署對電廠排放的嚴格限制，以及民主黨的氣候變遷法案被參院擱置，導致拜登總統大規模和強有力地對抗氣候變遷的願望破滅，但白宮仍可通過頒布行政令，包括推動電動車、控制電廠污染和聚焦甲烷等來抗擊氣候變遷。

專家表示，高院的裁決限制了聯邦政府在制定氣候變遷政策和限制排放法規上的權力，拜登要在2030年減排50%的目標幾乎無法實現，但他仍有發揮作用的空間。史丹佛福大學氣候政策專家瓦拉(Michael Wara)認為，拜登政府可利用的工具已為數不多，但利用所有的工具仍可實現他的大部分目標。

促進電動車發展

白宮正考慮通過頒布行政令，包括推動電動車、控制電廠污染和聚焦甲烷等來抗擊氣候變遷...
白宮正考慮通過頒布行政令，包括推動電動車、控制電廠污染和聚焦甲烷等來抗擊氣候變遷。圖為華府的395州際公路車水馬龍。(Getty Images)

車輛是美國最大的排放源，專家指出，迅速結束燃油車輛是避免更多污染的關鍵，拜登已指示環保署和運輸部起草轉型法規，以控制車輛的尾氣排放和加快向電動車過渡。轉型新法規可望2023或2024年完成，屆時將迫使車廠銷售更多的電動汽車，到2030年實現電動車銷量占到一半的目標。

控制電廠少排放

煤炭和天然氣發電是第二大排放源，雖然環保署要求限制和關閉煤炭與天然氣發電的法規被高院封殺，但環保署仍準備發布較溫和的政策，包括採用碳捕捉新技術，以促使電廠減少排放。

環保署還準備嚴格限制電廠的汞與煙塵排放，這些排放物雖然不是溫室氣體，但加以限制後，可迫使電廠減少甚至關閉排放量最大的發電設備，如比天然氣發電排放二氧化碳更多的煤炭發電。

限制甲烷排放量

化石燃料產生的二氧化碳是地球最大和最危險的溫室氣體，其次是油氣開採中排放的甲烷。甲烷在大氣的滯留時間比二氧化碳更短，但影響更大，甲烷在排放到大氣層的前20年裡，吸熱能力是二氧化碳的80倍。

環保署未來數月將發布嚴格法規，以限制油氣開採中的甲烷排放，將有助於大幅減少美國的溫室氣體污染。法律專家認為，與限制電廠和汽車的排放不同，對甲烷的限制可能經得起法律挑戰。

州政府採取行動

如果聯邦的氣候變遷政策無法執行，各州的政策將發揮更大作用。近半數州發布了氣候變遷政策，加州未來數周將在全國率先規定，2035年銷售的所有新車都必須是電動車或是零排放，另外17個州也將效仿。

氣候變遷 電動車 拜登

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