眾院通過「保護墮胎權」2法案 象徵意義大於實質

紐約市民日前走上街頭，警告最高法院不能推翻「羅訴韋德案」，給予婦女自由墮胎的權利。(路透)

國會眾院 15日投票通過恢復保障墮胎 權法案，這是民主黨 在聯邦最高法院6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，首次採取重大因應措施；但此案無法通過兩黨席位各半的參院，象徵意義大於實質。

眾院15日以219票支持、210票反對，通過保障墮胎權法案，另以223票支持、205票反對，通過禁止懲罰到外州墮胎的女性，這兩項法案雖然無法在參院過關，但可能掀起議員、州長和州議員間的辯論，影響各級法院審判結果。

投票前，眾院議長波洛西在國會階梯召集所有民主黨女議員說：「三周前，最高法院推翻羅案，粉碎基本權利；令人訝異的是，50年後，女性再次為我們的基本全力對抗極端法院。」

共和黨人士已表示將杯葛這兩項法案，頌揚最高法院的決定，且會致力阻止墮胎合法化。

最高法院推翻羅案後，讓各州分別制定墮胎規範，可能導致近半數州頒布嚴格的墮胎禁令，包括部分之前被視為違憲的墮胎禁令。

多數共和黨治理的州已頒布禁墮胎法律，民主黨掌控的州則仍允許部分情況的墮胎。

選民已將墮胎視為國內最迫切的議題，民主黨人盼望這種改變得以重塑政治發展，在期中選舉時讓民意轉向有利民主黨的方向。

民主黨的提案將避免各州要求墮胎服務提供者分享「醫療不精確」資訊，或依規定進行更多測試和等待期，後者往往會讓女性選擇不墮胎。

此外，民主黨立法禁止懲罰到外州墮胎的醫師、女性或未成年少女。

法案起草者之一、民主黨眾議員莉西‧弗萊契(Lizzie Fletcher)說，禁外州墮胎「未能反映憲法賦予的基本權」。

民主黨議員以俄亥俄州10歲受暴少女到印第安納州墮胎，作為到外州墮胎還要擔心後續法律問題的案例。

聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)14日說：「不用想像此議題為何重要，無需假設，已經發生了，難道要讓下一個十幾歲的受害少女身陷險境嗎？」