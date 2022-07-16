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德州選舉 民主黨歐洛克募款超過現任州長艾伯特

編譯徐薏茹／綜合15日電
德州州長選舉耗資巨大，民主黨的歐洛克陣營在今年上半年已募得3200萬元。(美聯社)
德州州長選舉耗資巨大，民主黨的歐洛克陣營在今年上半年已募得3200萬元。(美聯社)

德州民主黨籍州長參選人歐洛克(Beto O'Rourke)15日公布籌款資料，2022年上半年競選活動募款獲得將近3200萬元，超越現任共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)，兩人的競爭可能打破期中選舉的支出紀錄。

歐洛克最新公布的財務報告使艾伯特面臨罕見的競爭壓力，過去近十年來，艾伯特獲得的資金比國內史上任何一位州長都多，他雄厚的基礎過去常令競爭對手望塵莫及。

自今年初以來，艾伯特已經募得超過3000萬元，即便是過往擁有可觀紀錄的艾伯特，這也是一筆相當可觀的資金，僅略低於歐洛克。

不過艾伯特在可花費的金額方面仍占有優勢，截至6月30日的報告顯示，其手中握有4600萬元以上的現款。

在戰況同樣激烈的喬治亞州，民主黨籍州長候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)上周公布前兩個月募得2200萬元，將現任州長坎普(Brian Kemp)遠遠甩在後頭。

歐洛克在推特發文表示：「我們正在建立起一場草根運動，接觸德州的選民，要在11月8日晚上贏得勝利。」

過去幾個月當中，德州烏瓦德鎮(Uvalde)一小學發生大規模槍擊案，死傷慘重；最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，德州實行嚴苛墮胎禁令，歐洛克在這兩項重大事件之後加重對艾伯特的攻擊砲火，呼籲更新武器限制以及恢復墮胎權。

與此同時，大批移民湧入邊界，艾伯特持續著重於擴大他在美墨邊界的大規模安全行動。

歐洛克的選情仍處於劣勢，該州將近30年來從未有民主黨人贏得全州競選。2020年總統大選前總統川普在德州保持領先；近期一項民調顯示艾伯特同樣保有領先優勢。

德州州長選舉耗資巨大，圖為共和黨籍州長艾伯特去年簽署德州選舉公正法案。(美聯社)
德州州長選舉耗資巨大，圖為共和黨籍州長艾伯特去年簽署德州選舉公正法案。(美聯社)

德州 民主黨 墮胎

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