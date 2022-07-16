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募款百萬 俄州參選人萬斯仍透支超過25萬元

編譯盧炯燊／綜合15日電
儘管募款百萬，俄亥俄州共和黨國會參議員參選人萬斯仍然入不敷出。(美聯社)
儘管募款百萬，俄亥俄州共和黨國會參議員參選人萬斯仍然入不敷出。(美聯社)

37歲的投資人兼作家萬斯(J.D. Vance)在前總統川普力挺下，5月3日後來居上贏得俄亥俄州共和黨聯邦參議員提名，然而他無法將勝利轉化成財政上的支持，至今僅八個星期，他的競選活動財政出現赤字；最新的競選財務報告顯示，其競選活動的銀行存款約為62.8萬元，但債務為88.3萬元，赤字超過25萬元。

萬斯的籌款經費主要來自他領導的政治行動委員會(PAC)及共和黨內多個聯合籌款委員會，

萬斯競選活動上季的大部分收入，是來自「俄亥俄人支持J.D. 」(Ohioans for JD)籌款委員會的撥款分配，它與萬斯自己領導的PAC共約獲得100萬元。至於另一個名為「萬斯勝利」(Vance Victory)的聯合委員會共籌得75萬元，但須與共和黨的PAC及俄州共和黨分享。

他的開支除了自己的競選經費外，還要將部分籌得款項給予盟友及其他共和黨候選人，包括川普前助手，現正在俄州競逐國會參議員的米勒(Max Miller)。總計下來，目前萬斯的競選活動出現入不敷支出的負數情況。

不過一般相信這不會影響萬斯的競選活動，因為他仍可依靠外部高額捐助的支持。其實他的大部分經費支持來自競選活動之外，一個名為「保護俄亥俄價值觀」(Protect Ohio Values)的超級PAC，迄今共為他籌得1740萬元，其中有700萬元是在4月4日之後籌得。

這個組織捐助人數雖少，但個個都是大手筆，其中萬斯的商業伙伴、PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel)更是最大的金主，自2021年3月以來，他已向這個超級PAC捐助了1500 萬元，相當於萬斯選選活動所籌得的5倍。

有監察競選的團體曾批評，這個超級PAC與萬斯的競選活動存在非法的協調。

至於萬斯的民主黨對手，俄州聯邦眾議員瑞安(Tim Ryan)籌得910 萬元。

共和黨 俄亥俄州 川普

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