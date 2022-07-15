參院民主黨保護跨州墮胎法案 被共和黨議員擋下

參院民主黨提出的保護婦女跨州墮胎法案，遭共和黨籍參議員蘭克福德擋下。圖為路易斯安納州一家墮胎診所為一位懷孕女子檢驗。(美聯社)

內華達州民主黨籍聯邦參議員 馬斯多(Catherine Cortez Masto)在多位同黨籍參議員支持下，14日尋求通過法案保護跨州墮胎 的婦女，阻止禁墮胎州懲罰這些孕婦；有關法案還可以保護為外州婦女做墮胎手術的醫護人員。然而這個必須一致通過的法案遭奧克拉荷馬州共和黨 籍參議員蘭克福德(James Lankford)攔下，他質疑「腹中胎兒難道就沒有跨州的權利、沒有生存的權利嗎？」

早在今年3月，蘭克福德已反對聯邦保護墮胎權法案「婦女健康保護法」(Women's Health Protection Act)，這個法案於2013年提出，已獲眾議院通過，但無法在參院過關。現在蘭克福德也反對保護到保護墮胎權的州墮胎的婦女。

提出這個法案的馬斯多說，即使在墮胎仍屬合法的州，也需要該法案來保護提供墮胎手術的醫護人員及診所，免於擔心受禁墮胎州的起訴。

多位民主黨議員也表示，婦女到外州墮胎的權利受到憲法保護，但她們仍然希望在法律上獲得保護。

在馬斯多提出法案之前，多位民主黨籍參議員紛紛表態支持立法保護尋求墮胎的婦女及相關醫護人員。

華盛頓州民主黨籍參議員莫瑞(Patty Murray)就說，聽聞保守派團體正在起草禁止墮胎旅行的法案，因此必須搶先一步立法禁止。科羅拉多州的聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)則歡迎其他州有需要的婦女到科州墮胎。

此案雖最終在蘭克福德反對下無法過關，但並不是所有共和黨人都支持禁止到外州墮胎；愛阿華州共和黨籍聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)就指出，限制婦女跨州尋求墮胎服務是違憲的。

身兼參院司法委員會主席的葛拉斯理13日向媒體說，「我們不能阻止人們去她們任何想去的地方，這是憲法與自由的問題」。

在最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)的裁決後，墮胎權由各州自行決定，共和黨主政州紛紛禁止墮胎之餘，還禁止婦女到其他合法墮胎州做手術。有反墮胎者甚至呼籲國會的共和黨人頒布全國性的墮胎禁令。