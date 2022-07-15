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想選2024 共和黨州長「冷處理」墮胎法

記者顏伶如／綜合報導
圖為一家墮胎診所的手術室。(路透)
圖為一家墮胎診所的手術室。(路透)

共和黨南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)之前曾對州民保證，若最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，她將立即要求州議會召開特別會議完成立法，「確保南達科他州每一名尚未出世的孩子都有生命權」。然而，「羅訴韋德案」今年6月底被推翻迄今將近三周，諾姆對於究竟希望州議會通過如何版本州法，卻變得異常低調。

2018年在州長選舉中勝出，成為南達科他州史上第一位女州長的諾姆，盛傳有意角逐共和黨2024年總統初選；美聯社分析，像諾姆一樣懷抱更上一層樓政治野心的其他幾位共和黨州長，儘管之前都說過會盡快採取行動限縮或禁止州內墮胎，實際上卻沒有具體落實。

阿肯色州與南達科他州一樣，都有「自動生效法」(trigger law)制度，一旦「羅訴韋德案」在最高法院被推翻，禁止州內墮胎的州法便將生效。共和黨籍阿肯色州州長賀勤森(Asa Hutchinson)日前表示，州議會下個月將舉行的特別議程重點在於減稅，因此不打算把墮胎列入議程。

盛傳有意角逐2024年總統大選的共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，目前正忙著爭取連任，對於外界詢問是否將在佛州全面禁止墮胎，一直沒有正面回答。德桑提斯僅說，一定會「擴大各種支持生命權的保護措施」。

美聯社報導，除了人數極少的州議會領導高層外，諾姆並未對其他人透露州議會舉行特別會議的日期、提案以及究竟是否召開。

南達科他州州議會裡的某些保守派州議員，已準備好要透過積極手段限縮婦女墮胎權，包括禁止機構組織或公司行號為婦女前往外州墮胎支付費用、調整州內墮胎的刑責，並且釐清州法限縮範圍只限墮胎，其他醫療手術則不受影響。

共和黨籍南達科他州州議員葛林菲爾德(Brock Greenfield)說，州議會共和黨同僚參加了6月24日黨團會議，當時都以為諾姆很快便會要求州議員拿出行動，但諾姆卻遲遲沒有動作。

葛林菲爾德說：「或許先觀望一陣，然後才以小心審慎、具有策略意義的步伐繼續前進，也是個不錯的構想。」

墮胎 共和黨 南達科他州

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