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新指南規定「懷孕危及性命可墮胎」德州告衛生部

編譯孫梁／綜合14日電
德州政府針對聯邦政府規定懷孕危及孕婦生命時，醫生需進行墮胎手術而提出訴訟，控告聯邦衛生部。圖為德州反墮胎人士示威。(美聯社)
德州政府針對聯邦政府規定懷孕危及孕婦生命時，醫生需進行墮胎手術而提出訴訟，控告聯邦衛生部。圖為德州反墮胎人士示威。(美聯社)

共和黨籍的德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)14日宣布對拜登政府提控，指聯邦衛生部發布的新指南稱「聯邦緊急醫療救助法大於各州的限制墮胎法」，是「試圖將全國每個急診室都變成無需預約即可進入的墮胎診所」。

衛生部的新指南規定，如果懷孕威脅到孕婦性命，醫療部門為拯救生命必須提供墮胎服務，包括在幾乎全面禁止墮胎的州，因為緊急醫療救助的聯邦法大於各州對墮胎的限制。

拜登政府日前向各州發出備忘錄，提醒他們現行的「緊急醫療與勞工法」(Emergency Medical Treatment and Labor Act)規定，如有必要，所有病患都應接受適當的醫療檢查、穩定病情的治療和轉診。備忘錄說，無論各州制定了針對何種特殊情況的法規，聯邦法中的這項規定都存在。

衛生部的指南是重點強調緊急情況的墮胎，但德州官員認為，備忘錄是命令所有醫院的急診室必須成為不用預約的墮胎診所。德州的訴案說：「拜登總統無視立法和民主程序，蔑視最高法院的裁決，下令他任命的官僚發號施令，要求醫院和急診醫生必須做墮胎術。」

訟案認為，拜登政府使用聯邦資金推行的政策，包括司法部為落實政策而使用的聯邦執法資金，違反了海德(Hyde)修正案禁止將聯邦資金用於促進墮胎的規定，但海德修正案規定強暴和亂倫導致的懷孕例外。德州在訴狀中說，衛生部的指南是強迫醫療部門支持海德修正案允許範圍之外的墮胎。

德州幾乎完全禁止墮胎，只有為拯救孕婦性命的墮胎例外。

白宮發言人譴責德州檢察長的提控，認為是企圖封殺緊急墮胎的全國性指南，「這是極端和激進共和黨民選官員的又一事實，阻止婦女在急診室接受拯救性命的救護」。

墮胎 德州 拜登

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