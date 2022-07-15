印州醫師為俄州10歲女童墮胎 檢察長喊查：沒通報手術

印第安納州檢察長羅基塔。(美聯社)

俄亥俄州 遭強暴的10歲女童墮胎 事件引發的波瀾仍未因強暴犯就逮而止息，印第安納州檢察長羅基塔(Todd Rokita)14日表示，將調查替這名女童墮胎的醫師；印州政府當天還敦促最高法院裁定允許該州執行未成年人須取得家長或監護人簽署墮胎同意書後，才能墮胎的法律。

羅基塔以對抗墮胎權自豪，他接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時形容替10歲俄州女童墮胎的印第安納波利斯市婦產科醫師凱特琳‧柏納德(Caitlin Bernard)是「扮醫師的墮胎支持者，且曾有一堆未通報紀錄」。

羅基塔說：「我們正在收集資料和證據，我們將奮戰到底並檢視她的執照。」

羅基塔及其辦公室表示，「她沒通報，在印州沒通報手術 是犯罪，蓄意不報」。

羅基塔並未說明柏納德的醫師執照有何問題，或是否有跡象顯示她不通報這次藥物流產手術。

柏納德本月初告訴「印第安納波利斯星報」(Indianapolis Star)，她協助遭強暴的俄州10歲女孩墮胎，因為這名懷孕已逾六周的女童不能在實施「胚胎心跳法」的俄州做藥物流產手術。

俄州禁墮胎的「胚胎心跳法」在聯邦最高法院上月推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後實施，禁止懷孕六周後的所有墮胎，遭強暴或亂倫也不例外。

許多共和黨官員與右翼新聞指柏納德在拜登總統親自關切此案後編造故事，但「哥倫布郵訊報」(Columbus Dispatch)13日報導，警方逮捕27歲無證移民富恩特斯(Gershon Fuentes)，他承認兩度強暴這名10歲女童，可能面臨無期徒刑並遣返；富恩特斯以200萬元交保，訂下周過堂。

與此同時，印州14日要求最高法院審理該州規定18歲以下的墮胎患者須通知一位家長或監護人並取得墮胎同意書，或在不通知監護人的情況下，由少年法庭裁決的法律。

這項法律原訂2017年實行，卻遭下級法院阻止施行，羅案遭推翻後印州要求下級法院解除禁令；此案目前卡在第七巡迴上訴法院。