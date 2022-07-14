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波頓罕見承認策畫他國政變 還說「國會暴亂不算政變」

編譯柯立偉／綜合13日電
川普總統時代的白宮國安顧問波頓(右)受訪爆出自己曾參與籌劃推翻外國政權。(Getty Images)
川普總統時代的白宮國安顧問波頓(右)受訪爆出自己曾參與籌劃推翻外國政權。(Getty Images)

白宮前國家安全顧問波頓(John Bolton)12日在電視上罕見地承認，他曾協助策畫其他國家發動的政變，但未能成功；他同時表示，前總統川普的能力不足以實現一場「謹慎策畫的政變」，而2021年1月6日發生的國會暴亂事件算不上「政變」。

波頓是在出席國會特別委員會針對暴亂案召開的聽證會後，接受有線電視新聞網(CNN)訪問說，攻擊國會事件是當時川普總統在想盡各種辦法之後的結果。

他說：「國會暴亂案不是要攻擊我們的民主政治，而是川普在『只考慮自己』的情況下做出來的事，也是終生難得一見的事件；歸根結底，他的確發動了群眾衝撞國會，就此而言，毫無疑問；但他不是為了推翻憲法，而是要爭取時間，把選舉結果退回各州，以設法推動重新投票。」

2018至2019年擔任川普政府國家安全顧問的波頓說：「身為曾協助策畫外國政變的人，我深知要達成政變要做的事情很多，但川普並沒這麼做。」

波頓對於曾協助策畫哪些「不成功的政變」並未多談，只隱約提及了委內瑞拉；2019年他曾公開支持委內瑞拉反對派領導人瓜伊多(Juan Guaido)號召軍方協助推翻社會主義總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的行動，宣稱馬杜洛當選連任並不合法，但最終馬杜洛還是繼續掌權。

節目主持人說：「我覺得，除了委內瑞拉還有其他的流產政變你沒告訴我。」波頓答稱：「的確還有。」

多年來，許多外交政策專家都強烈批評美國介入他國政局的「傳統」，如由1953年推翻伊朗民族主義派總理莫沙德(Mohammad Mossadegh)、參加越戰、1989年巴拿馬正義行動(Operation Just Cause)，到本世紀進攻阿富汗和伊拉克。

不過美國官員公開承認曾出手煽動他國動亂，並且用「政變」一詞來形容倒是十分罕見，波頓的發言在網上引起熱議，13日早上已累積超過200萬次觀看，但波頓辦公室未回應媒體的進一步詢問。

波頓 川普 阿富汗

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