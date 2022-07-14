民調：僅18%認為拜登應選連任 64%認為只當這一任

雅虎新聞和YouGov網路市調公布調查顯示，六成以上的人認為拜登總統不要競選連任。除了年紀太大外，通膨油價太高是對拜登不滿的原因。圖為拜登總統6月在白宮呼籲油公司降低油價。(Getty Images)

雅虎新聞(Yahoo News)和YouGov網路市場調查公司13日公布調查顯示，只有18%的國人認為拜登 總統2024年應該競選連任，為迄今最低的數字，高達64%的人認為他本任期結束就應退出；認為拜登應放棄第二任期的民主黨 人更首次超過贊成，分別為41%和35%。

在被問到多數民主黨人不希望自己連任，要對他們說些什麼時，拜登在白宮舉行的國會戶外餐會上說：「其實他們希望我連任，你看民調，如果我競選，92%的民主黨人會投票給我。」

拜登表示會得到92%民主黨人支持的民調確實存在，但與他2024年競選連任無關，而是指假如他再與前總統川普 對決，92%的民主黨人仍會投票給他。

雅虎和YouGov的調查是7月8日至11日訪問1672個成年人的結果，凸顯出拜登在選民中的支持率大跌，甚至包括本黨選民。5月底以來，認為拜登應連任競選的選民減少七個百分點，民主黨人減少了八個百分點。

至於誰應被提名為2024年的民主黨總統候選人，27%的民主黨和傾向民主黨的獨立派認為是拜登，19%的人稱是副總統賀錦麗，20%的人說是其他人，30%的人表示不確定，4%的人說不投票。

無論在公開還是私下場合，拜登多次表示要競選第二任期；但由於他的高齡和支持率低，全國多家媒體報導民主黨在考慮第二方案，以推出其他人2024年參選。

正是因為民主黨人不認可川普，才使拜登2024年假如與川普對決時略為處於優勢：兩人的支持率分別為44%和43%。國會舉行1月6日暴動聽證後，52%的選民認為川普試圖推翻大選結果是犯罪，54%的人認為司法部應起訴川普，59%的人認為川普不應再選，僅28%的人表示川普應出馬競選。

89%的民主黨人認為川普不應競選，87%的共和黨人認為拜登不應連任。60%的共和黨人認為川普2024年應再競選，而認為拜登應連任的民主黨人只有35%。50%的共和黨人和傾向共和黨的獨立派希望川普2024年成為提名人，僅27%的民主黨人和傾向民主黨的獨立派認為拜登應被提名。

但獨立派選民希望川普和拜登都放棄競選，不要拜登的獨立派占71%，不要川普者占58%。