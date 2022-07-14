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槍案、羅訴韋德案成變數 兩黨爭國會控制權勢均力敵

記者顏伶如／綜合報導

拜登總統施政滿意度在30%左右徘徊，將近80%選民說美國正朝著錯誤方向發展，各種跡象顯示共和黨對於今年11月期中選舉幾乎勝券在握，但紐約時報與西耶納學院(Siena College)最新聯合民調顯示，國會多數席次究竟鹿死誰手，民主黨與共和黨競爭激烈，選情勢均力敵。

接受訪問的登記選民當中，41%說希望看到民主黨拿下國會多數席次，想看到共和黨贏得國會控制權的受訪者則有40%。打算參加期中選舉投票的受訪選民裡，共和黨籍選民占44%，民主黨籍選民則有43%。

原本全國政治氛圍對民主黨不利，但由於發生一連串大規模槍擊屠殺，加上最高法院推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，讓一路挨打的民主黨暫時獲得喘息空間，也能抓緊機會動員自由派基本盤。

這項民調結果顯示，受到經濟問題、文化議題等因素交叉影響，民主黨陣營裡的階級差距明顯擴大，共和黨陣營則是對於爭取原本傾向支持民主黨的非白人、勞工階級選民頗有斬獲，特別是西語裔選民，這些民眾對於經濟與通膨的關切程度，超過墮胎權與槍枝問題。

歷次紐約時報與西耶納學院聯合民調裡，這項調查首度出現擁有大學學歷白人選民的支持民主黨比例超過非白人選民支持民主黨比例的狀況，由此可見民主黨陣營政治能量已經出現版塊移動。2016年國會選舉裡，民主黨獲得超過70%非白人選民支持，但在擁有大學學歷的白人選民當中，民主黨支持率卻輸給共和黨。

距離期中選舉仍有4個月，選民現在關注的墮胎權、槍枝等議題，到時候熱度是否消退，目前無法預料。倘若這兩大話題屆時持續發燒，將代表著兩黨國會選舉選舉可能不相上下，不管是民主黨或共和黨，都沒有篤定拿下多數席次的絕對勝算。

選區畫分出現奇形怪狀的「傑利蠑螈」(Gerrymandering)亂象僅管讓共和黨的眾議院選情似乎占上風，但民主黨在幾個關鍵選區卻擁有現任優勢，選舉募款表現也勝過共和黨候選人。

民主黨 共和黨 期中選舉

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