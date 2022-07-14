葉倫與劉鶴研商「封頂」俄原油價格 還要找印度談

財政部長葉倫(圖)稱，她上周與中國國務院副總理劉鶴舉行視訊會議時，曾商討對俄羅斯石油訂定價格上限的可能性。(Getty Images)

財政部長葉倫13日說，她上周與中國副總理劉鶴視訊會談時，曾談到共同對俄原油價格「封頂」的問題，本周在印尼的20國財長會議期間，葉倫也打算和印度財長討論這一問題。

葉倫12日抵達東京後，接受華爾街日報專訪，首度透露曾與劉鶴討論不讓俄國 發石油 財的問題。她說，「他們聽進去了，準備跟我們進一步商談」。

財政部長葉倫稱，她上周與中國國務院副總理劉鶴(圖)舉行視訊會議時，曾商討對俄羅斯石油訂定價格上限的可能性。(路透)

中、印是俄國原油的最大買主，此計畫沒這兩大人口國參與，根本不可行。美國等西方國家可以透過保險 業和金融業限制俄國原油的出口價格，葉倫說，各進口國自行設定最高價格最好，否則最後可能非得接受西方國家的「定價」不可。

她說，「它們(進口俄國石油國)自行設定價格上限，事情較容易辦，如果不，對俄國的制裁措施可針對西方國家的銀行和保險公司實施，這些是進口國必須來往的機構，它們就會受到影響」。

她認為對俄國原油價格設限，不但不會傷害到進口國，還對它們有利。

七大工業國(G-7)正在研擬辦法，讓美國、英國和歐盟銀行和保險業，不接高於設限價格的油輪的生意。這樣，不和西方國家合作的進口國，購買和運輸俄國原油的成本，就會增加很多。

海運保險業的大本營在歐洲和英國，不理會「封頂價格」的進口商，就買不到保險，也借不到錢來支付俄國購油經費，歐美國家打算在歐盟年底徹底禁運俄國石油前，先從國際市場縮緊俄國的賣油利潤。

許多西方國家已主動禁止進口俄國原油，不讓俄國利用賣油所得，繼續支付侵略烏克蘭的戰爭費用，但是石油的國際行情大漲，俄國趁機大撈了一筆「戰爭財」。

油價大漲也是全球通膨的一大助力，各國無不設法壓抑油價，歐美不對俄國出口價格設限、僅禁止運油保險的話，把俄國石油排除在國際市場之外，反而會更刺激油價上漲。