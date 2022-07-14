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拜登訪以色列重申阻擋伊朗製核武 中東行成果恐有限

編譯盧炯燊／綜合13日電
拜登總統(中)13日在特拉維夫的鐵穹防禦系統前，與以色列看守政府總理拉皮德(右)等寒喧。(美聯社)
拜登總統(中)13日在特拉維夫的鐵穹防禦系統前，與以色列看守政府總理拉皮德(右)等寒喧。(美聯社)

拜登總統13日扺達以色列展開為期四天的中東之行；這不僅是他從政以來第十次訪問以色列，也是總統任內的首訪，然而外界更關注的是他接著到沙烏地阿拉伯的訪問。

美國官員將拜登訪問以色列及沙烏地，視為加強關係及促進穩定的機會，期望能夠與兩國更緊密聯繫應對來自伊朗的威脅。然而即使政府內部也擔心，拜登可能在能源及人權問題上不能取得實質進展，難以在期中選舉前爭取沙烏地增加石油生產以遏抑通膨救經濟。

拜登上任時的外交政策核心並不是中東，焦點在中國，然而俄烏戰爭加劇油價飆升，因此不得不把注意力轉移到中東。此外拜登在競選時曾聲言當選後，一定要讓人權紀錄惡劣的沙烏地成為世界舞台上的「賤民」，現在卻不得不把這個產油國家視為「上賓」。

拜登總統(左二)13日在特拉維夫的鐵穹防禦系統前，與以色列看守政府總理拉皮德(右...
拜登總統(左二)13日在特拉維夫的鐵穹防禦系統前，與以色列看守政府總理拉皮德(右三)等寒喧。(Getty Images)

拜登在以色列分別與看守總理拉皮德(Yair Lapid)、前總理內唐亞胡及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯等會晤，也會與以色列、印度及阿拉伯聯合大公國領袖舉行線上會議。

拜登的重點不是以巴衝突，而是希望以色列與阿拉伯世界建立區域夥伴關係，共同應對伊朗的威脅。拜登13日在接受以色列電視媒體「12頻道」專訪時，重申承諾不會讓伊朗製造核武器，甚至不排除動武作為最後手段。

可是阿拉伯國家之間彼此存在利益衝突，以色列與沙烏地及卡達更沒有正式外交關係。

將從以色列直飛沙烏地吉達 美總統第一人

拜登結束以色列之行後，會成為第一位從以色列直接飛往沙烏地第二大城市吉達(Jeddah)的美國總統。

對於沙烏地之行，白宮公布的內容有限，只表示會與國王沙爾曼(King Salman)及王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman)等會晤。拜登預料將敦促沙烏地增加石油產量，以抑制美國國內不斷攀升的油價及通膨。

他的訪問也意味著，即使實質領袖、王儲穆罕默德‧沙爾曼涉及謀殺異議人士卡舒吉(Jamal Khashoggi)，但迫於現實也不得不低頭作出改變。

專注於國家安全及外交政策的無黨派研究機構民主保衛基金會(Foundation for Defense of Democracies)的負責人尚澤爾(Jonathan Schanzer)說，能源危機下會徹底改變對能源生產國的看法，但轉變之快確令人驚訝。

以色列 拜登 伊朗

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