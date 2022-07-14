我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

美汽油價格連降4周 跌0.4元

編譯孫梁／綜合報導
油價在過去四周連續下跌，為疫情爆發後經濟癱瘓和需求減少以來的最長跌期。圖為費城的一個加油站。(美聯社)
油價在過去四周連續下跌，為疫情爆發後經濟癱瘓和需求減少以來的最長跌期。圖為費城的一個加油站。(美聯社)

油價格過去多月來連續上漲，成為消費物價指數6月升高至9.1%的主要因素，但最近出現轉機，油價已連續四周下跌，為疫情爆發後經濟癱瘓和需求減少以來的最長跌期，致使美國的每日汽油消費比一個月前減少1億4000萬元。

但油價下跌的趨勢很可能反彈，尤其在全球石油供應緊張之際，颶風來襲影響到灣區煉油廠和造成停產。

美國汽車協會(AAA)說，全國13日的普通汽油價格平均為一加侖4.63元，比一天前下降0.02元、比上周下降0.15元，比四周前的一加侖五元下降0.38元。德州、俄亥俄、伊利諾和加州的跌幅尤其顯著，均比一周前下跌0.16元以上。

油價飆升為拜登總統帶來政治風險，如今他對油價下跌表示讚賞，說「過去30天的每加侖油價平均下跌0.4元，為美國家庭帶來喘息空間」。但他也表示，原油價格跌得比汽油更快，因此要求石油公司把利益輸送給消費者。

汽油價格對低收入家庭尤為重要，他們上班的開車時間更長、車輛的型號較老而且燃油效率更低。加油站的油價波動每天都看在消費者眼中，因此他們更能從中感受到通貨膨脹的劇烈。

燃料價格影響到各類商品的價格，尤其是食品。農場主、建築商和航空公司的利潤，均與汽油、柴油和航空油等燃料的成本密切相關。全國目前的柴油平均價為一加侖5.61元，比一個月前下降0.16元。

過去一個月，柴油、汽油和不含稅的航空油批發價，分別下降了3%、7%和11%。柴油價格跌幅較小的主要原因，是美國增加對歐洲的出口，以彌補俄羅斯供應的減少。

汽油價格是隨著全球石油價格的下跌而下跌，過去一個月的石油價格下跌，反映出全球經濟增長放緩的跡象。作為最大石油進口國，中國的防疫政策導致經濟增長不如預期。俄羅斯入侵烏克蘭後被西方國家制裁，但俄羅斯增加了對中國、印度和南美國家的供應，以取代歐洲市場。

油價 石油 俄羅斯

上一則

聯邦：禁墮胎州 也須出售墮胎藥

下一則

葉倫與劉鶴研商「封頂」俄原油價格 還要找印度談

延伸閱讀

花旗：油價長線下探50美元

花旗：油價長線下探50美元
WSJ：葉倫與劉鶴上周討論對俄國石油設定價格上限

WSJ：葉倫與劉鶴上周討論對俄國石油設定價格上限
力挺俄羅斯？中國上半年自俄國進口金額暴增48.2%

力挺俄羅斯？中國上半年自俄國進口金額暴增48.2%
美日財長會談 談俄油價上限

美日財長會談 談俄油價上限

熱門新聞

「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

2022-07-12 02:28
最高法院保守派大法官湯瑪斯。(美聯社)

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

2022-07-07 08:50

圖輯／安倍中彈那一幕 嫌犯開槍那一刻

2022-07-08 00:13
美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約5萬4000美元。圖為特斯拉電動車工廠。(路透)

回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代

2022-07-11 02:28
芝國慶遊行槍手克里莫的父親羅伯特.克里莫。(crimobob推特 )

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

2022-07-07 10:32

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3