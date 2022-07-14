美汽油價格連降4周 跌0.4元

油價在過去四周連續下跌，為疫情爆發後經濟癱瘓和需求減少以來的最長跌期。圖為費城的一個加油站。(美聯社)

汽油價 格過去多月來連續上漲，成為消費物價指數6月升高至9.1%的主要因素，但最近出現轉機，油價已連續四周下跌，為疫情爆發後經濟癱瘓和需求減少以來的最長跌期，致使美國的每日汽油消費比一個月前減少1億4000萬元。

但油價下跌的趨勢很可能反彈，尤其在全球石油 供應緊張之際，颶風來襲影響到灣區煉油廠和造成停產。

美國汽車協會(AAA)說，全國13日的普通汽油價格平均為一加侖4.63元，比一天前下降0.02元、比上周下降0.15元，比四周前的一加侖五元下降0.38元。德州、俄亥俄、伊利諾和加州的跌幅尤其顯著，均比一周前下跌0.16元以上。

油價飆升為拜登總統帶來政治風險，如今他對油價下跌表示讚賞，說「過去30天的每加侖油價平均下跌0.4元，為美國家庭帶來喘息空間」。但他也表示，原油價格跌得比汽油更快，因此要求石油公司把利益輸送給消費者。

汽油價格對低收入家庭尤為重要，他們上班的開車時間更長、車輛的型號較老而且燃油效率更低。加油站的油價波動每天都看在消費者眼中，因此他們更能從中感受到通貨膨脹的劇烈。

燃料價格影響到各類商品的價格，尤其是食品。農場主、建築商和航空公司的利潤，均與汽油、柴油和航空油等燃料的成本密切相關。全國目前的柴油平均價為一加侖5.61元，比一個月前下降0.16元。

過去一個月，柴油、汽油和不含稅的航空油批發價，分別下降了3%、7%和11%。柴油價格跌幅較小的主要原因，是美國增加對歐洲的出口，以彌補俄羅斯 供應的減少。

汽油價格是隨著全球石油價格的下跌而下跌，過去一個月的石油價格下跌，反映出全球經濟增長放緩的跡象。作為最大石油進口國，中國的防疫政策導致經濟增長不如預期。俄羅斯入侵烏克蘭後被西方國家制裁，但俄羅斯增加了對中國、印度和南美國家的供應，以取代歐洲市場。