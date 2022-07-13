川普再選2024？共和黨僅49%選民支持

儘管前總統川普 致力於鞏固黨內的支持，以圖東山再起，但紐約時報和西耶納(Siena)學院12日公布民調顯示，近半數共和黨 的初選選民希望其他人征戰2024年大選，64%的35歲以下年輕人和65%具大學以上學歷者表示在黨內初選時將投票反對川普，許多人更矢言即使川普贏得黨內提名也要拋棄他。

川普在2021年1月6日國會暴動中的表現及卸任一年來的報復性言論，加深了共和黨內的分歧，但他在黨內仍居主導地位，如果在初選中他與另外五位競爭者對決，49%的選民表示將支持川普。

佛州州長 川普面臨最大威脅

川普在初選面臨的最大威脅是佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)，他的支持率為僅次於川普的25%，但他是有大學文憑和2020年投票給拜登 的選民的首選。

四分之一的共和黨人表示不了解德桑提斯，但在了解者中他的支持度很高；在2020年投票給川普的選民中，44%的人對德桑提斯看法非常正面，與川普的46%類似。

調查顯示，如果德桑提斯在初選中與川普對決，川普在福斯新聞的觀眾中以62%遙遙領先德桑提斯的26%，但在其他新聞媒體的受眾中，兩人的差距只有16個百分點。

紐時和西耶納學院的調查表明，許多共和黨人對川普獲得黨內提名的擔憂是有道理的，雖然拜登的支持率下跌，但假設2020年的選戰重演，川普仍以41%落後拜登的44%。

共和黨內愈來愈多的人表示將支持川普以外的任何人，如果川普被提名，16%的共和黨人表示或將支持拜登、或支持第三黨候選人、或是不投票；只有8%的民主黨人表示，他們在拜登與川普對決中會拋棄拜登。

賓州62歲的藥業主管艾布羅(Kenneth Abreu)說，過去30年他始終票投共和黨人，但下一次他將支持拜登，而不是川普，「與其他所有共和黨人不同，川普關於1月6日衝擊國會及其他所有問題的講話都是謊言，我失去對他的尊重」。

俄亥俄州哥倫布市31歲的共和黨選民貝克托(Richard Bechtol)表示，他對川普釀成1月6日衝擊國會事件感到不安，初選時將支持德桑提斯或國會參議員克魯茲(Ted Cruz)，而不是川普，「我希望川普不要競選」，他造成黨內分裂，對暴力負有責任。

但貝克托表示，如果2024年是川普與拜登對決，他仍支持川普，「拜登在黨內受到左翼霸凌，我擔心他有認知問題，當然對川普的認知也有擔憂」。

川普在黨內的餘威仍在，現在判斷他在提名戰中受阻為時尚早，65%的共和黨人對川普仍持正面看法，但表示初選將反對他，而對川普持負面看法的人占33%。