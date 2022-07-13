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國會暴亂聽證／川普轟委員會是「政治駭客兼暴徒」

編譯郭宣含／綜合12日電
國會暴動調查委員會12日調查重點在於，川普於選舉最後階段動員極端團體，企圖推翻選舉結果。(路透)
國會暴動調查委員會12日調查重點在於，川普於選舉最後階段動員極端團體，企圖推翻選舉結果。(路透)

前總統川普12日搶在眾院調查去年1月6日國會暴動的特別委員會第七場聽證會前，痛斥該委員會是「政治駭客兼暴徒」，並再度無根據指控2020年選舉遭竊走。

川普12日在其個人社群媒體平台重申2020年選舉遭偷走，並稱該委員會是「政治駭客兼暴徒」，稱其「成立目的只為拉低我的(民調)『數字』或有更糟目的。」

川普寫道：「那些欺騙、操控和偷走2020年總統選舉的人掌握大量無庸置疑的證據，而且他們受到完善保護不受傷害，難道不令人難以置信？」

川普稱：「抓到這些人作弊的人反遭調查，改變的那一天即將到來，我們國家不能再這樣下去了！」

川普在眾院第七場聽證會前數小時痛罵一番，該委員會接連詢問川普任內白宮律師西波隆尼(Pat Cipollone)，並宣布另一名可能有意作證的證人為川普前顧問巴農(Steve Bannon)。

在前白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)6月底意外作證，並提供該委員會至今最具爆炸性的證詞後，如今川普內圈人士可能提供大量新資訊。

社媒罵哈欽森「女騙徒」

川普也在12日社群媒體貼文中針對哈欽森，批她是「女騙徒」，川普另外稱讚威斯康辛州高等法院最近裁決，不得使用多數選票箱，他稱選票箱「不可能管控」，而且「容易作票」。

聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)表示，川普2020年12月19日在推特呼籲支持者在1月6日到國會示威，是「美國史上首次有美國總統叫人抗議自己的政府」。

川普 社群媒體 哈欽森

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