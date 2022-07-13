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國會暴亂聽證／預謀動員？巴農通話川普後 曾喊發動攻擊

編譯柯立偉／綜合12日電
曾在川普總統任上出任過首席策士的巴農。(Getty Images)
曾在川普總統任上出任過首席策士的巴農。(Getty Images)

2021年1月5日，曾任前總統川普首席策士的巴農(Steve Bannon)曾在廣播節目宣稱「地獄將在隔天全面爆發」，引起外界質疑巴農是不是早就知道川普打算動員支持者於1月6日赴白宮抗議；聯邦眾院對國會暴動調查不斷深入，挖出一份白宮通聯記錄，顯示巴農曾在1月5日與川普通過兩次電話，顯然他對於國會暴亂事先知情。

根據眾院「1月6日國會暴亂事件特別調查委員會」取得的白宮通聯紀錄，川普與巴農在1月5日至少通過兩次電話；第一次是上午8時57分，通話時長11分鐘，通話結束後巴農就在當天早上錄製的廣播節目中說「明天所有的地獄都會爆發，一切都在融合，我們明天就要發動攻擊了」；第二次通話則是在晚上9時46分，通話時長六分鐘。

另一方面，左派雜誌「瓊斯夫人」(Mother Jones)曾獨家披露，巴農曾在2020年10月31日告訴某一團體「不論是否當選，川普都將自行宣布當選，他會自認自己是贏家」。

眾院已針對暴亂事件召開七次聽證會，最新的一次聽證會聚焦在川普如何堅持推翻大選結果的問題上，不過目前既沒有積極證據能證明川普有任何欺詐選民的行為，也無法證實川普的行為與國會暴亂間的因果關係；因此，特別委員會將調查重點放在川普2020年12月19日的一則指出「1月6日在國會的抗議活動將會『很瘋狂』」的推文上。

此外，委員會還透露，川普去年1月6日的推文或許可以看出川普對國會暴亂「有所預謀」，該則推文說：「我將在1月6日上午10時，於白宮南邊的橢圓形草坪(Ellipse)發表重要演說，預計會有大量人群，請大家早點過來，演說結束後一起進軍國會山莊，訴求『停止偷竊選舉』。」

川普 白宮 眾院

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