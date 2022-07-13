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國會暴亂聽證╱川普原擬查扣投票機 後改聚眾抗議

記者顏伶如／綜合報導
圖為川普1月6日當天暴亂發生前，在白宮前面演講。(美聯社)
圖為川普1月6日當天暴亂發生前，在白宮前面演講。(美聯社)

第七場聽證 爆出當時「瘋狂致極」會議

眾院國會暴動調查委員會12日在第七場聽證會上指出，前總統川普2020年12月18日在一場「瘋狂致極」的白宮會議上主張出動軍隊查扣各州投票機，但提議遭到白宮律師強烈反對，於是川普為繼續掌權使出最後一搏，12月19日透過推特發文號召支持者2021年1月6日聚集華府並赴國會表達抗議，結果演變為釀成死傷的國會暴動事件。

國會暴動調查委員會出示證據，顯示草擬的總統行政令，企圖推翻選舉結果。(美聯社)
國會暴動調查委員會出示證據，顯示草擬的總統行政令，企圖推翻選舉結果。(美聯社)

川普涉干擾證人？錢尼：已知會司法部

調查委員會也指出，川普可能涉嫌干擾證人(witness tampering)；調查委員會共和黨籍副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)在聽證會上說，川普企圖與一名對委員會作證的證人接洽，想要知道證詞內容為何。錢尼說，對於川普設法接觸這名到目前為止身分尚未曝光的證人，調查委員會已經知會司法部。

她表示：「意圖影響證人作證的任何手段，我們都非常嚴肅以對。」川普發言人並未回應媒體採訪要求，司法部發言人柯利(Anthony Coley)則拒絕評論。

另一方面，委員會調查發現新訊息顯示，川普對於群眾攻占國會大廈似乎胸有成竹，去年1月6日國會暴動當天，川普助理其實另有秘密準備，打算在國會大廈搭建選舉造勢講台。

川主張派軍沒收投票機 2律師全力反對

川普政府的前白宮律師西波隆在日前閉門聽證上說，川普企圖派軍隊查扣投票機，但被他阻...
川普政府的前白宮律師西波隆在日前閉門聽證上說，川普企圖派軍隊查扣投票機，但被他阻止。(美聯社)

根據證人證詞，2020年12月18日深夜的白宮會議裡，川普以沒有根據的選舉舞弊說詞為由，主張動用軍隊沒收各州投票機，當時的白宮律師西波隆尼(Pat Cipollone)、赫爾斯曼(Eric Herschmann)則全力反對。

前任白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)在錄影證詞中則形容，12月18日的這場會議「瘋狂致極」(unhinged)。這場會議的參加者包括川普選舉訴訟律師鮑威爾(Sidney Powell)、川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、前任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)、零售網站Overstock前任總裁布萊恩（Patrick Byrne）。

川普 白宮 司法部

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