我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

河南村鎮銀行維權案：暴打人民的人民銀行之亂？

別墮胎 送養就好？華裔女以「過來人身分」挺生育權

聯邦法高於州法 衛生部：懷孕危及生命 孕婦可墮胎

編譯郭宣含／綜合11日電
拜登政府告訴各州醫院，如果孕婦有生命危險，醫師必須進行墮胎手術，以拯救病人。圖為年輕女性舉著標語，認為墮胎權就像健保，應該受到保障。(Getty Images)
拜登政府告訴各州醫院，如果孕婦有生命危險，醫師必須進行墮胎手術，以拯救病人。圖為年輕女性舉著標語，認為墮胎權就像健保，應該受到保障。(Getty Images)

聯邦最高法院推翻保護婦女墮胎權的「羅訴韋德案」判例後，多州法官陸續對州墮胎限制做出判決，形塑聯邦最高法院的裁決影響；聯邦衛生部(HHS)11日則引述「緊急醫療與分娩法」(EMTALA)提醒醫院，若母親生命受威脅，醫院必須提供墮胎服務，因為聯邦緊急法高於州墮胎法。

在高院裁決終止憲法墮胎權後，拜登政府11日提醒全國醫院「緊急醫療與分娩法」的規定；根據該法，醫療診所必須評斷尋求醫療者是否懷孕、是否面臨或可能演變成緊急醫療情況，若是如此則必須提供醫療協助。

衛生部的指南指出：「醫生認為急診的懷孕病患出現EMTALA定義的緊急醫療情形時，而且有必要實施墮胎來穩定病況，醫師則必須提供該治療。」

衛生部指出，若州法禁止墮胎且未將危及懷孕者生命的情況列為例外，或者州法的例外情況比EMTALA緊急醫療情況定義更狹隘，那麼聯邦法將優先於州法。

根據衛生部的緊急情況定義，其涵蓋異位妊娠、流產併發症、高血壓急症等；衛生部強調，這些指南並非新政策，只是提醒醫護人員其有義務遵守現有聯邦法。

在高院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，猶他州等十幾個州設有限制墮胎的觸發法，不過猶他州「計畫生育聯盟」(Planned Parenthood)提告14天後，猶他州法官11日同意延後實施該州近乎全面禁止墮胎的觸發法。

猶他州地方法院法官史東(Andrew Stone)批准臨時禁制令，允許「計畫生育聯盟」診所繼續為妊娠18周內孕婦提供墮胎服務，直到法院進一步裁決。

明尼蘇達州拉姆齊郡(Ramsey County)地方法官吉里根(Thomas Gilligan)宣布，該州多數墮胎限制違反明州憲法，並推翻只有醫師可進行墮胎手術、以及妊娠三個月婦女只能在醫院墮胎的規定。明州高等法院1995年曾判決，州憲法保護墮胎權。

除了提告挑戰墮胎權限制外，墮胎權支持者也企圖透過選票，將墮胎權寫入州憲法中。

密西根州一項連署活動11日獲得逾75萬份連署，超標近兩倍，得以在11月選票上詢問選民是否支持將墮胎權寫入州憲法中；加州選民也會在11月選舉決定，是否同意州憲法保護墮胎權；而亞利桑納州的墮胎權立憲行動則未達連署門檻。

墮胎 猶他州 明州

上一則

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

下一則

今年全球人口將破80億 印度明年超越中國 成人口最多國家

延伸閱讀

保障墮胎權 拜登擬頒公衛緊急狀態 白宮幕稱將遇訴訟戰

保障墮胎權 拜登擬頒公衛緊急狀態 白宮幕稱將遇訴訟戰
抗議聯邦最高院決議 聖荷西集會挺墮胎權

抗議聯邦最高院決議 聖荷西集會挺墮胎權
怪味相投？英孕婦愛聞泳裝和車庫：太瘋狂

怪味相投？英孕婦愛聞泳裝和車庫：太瘋狂
婦女墮胎權利被最高法院推翻

婦女墮胎權利被最高法院推翻

熱門新聞

「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36
最高法院保守派大法官湯瑪斯。(美聯社)

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

2022-07-07 08:50

圖輯／安倍中彈那一幕 嫌犯開槍那一刻

2022-07-08 00:13

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」