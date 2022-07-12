聯邦法高於州法 衛生部：懷孕危及生命 孕婦可墮胎

拜登政府告訴各州醫院，如果孕婦有生命危險，醫師必須進行墮胎手術，以拯救病人。圖為年輕女性舉著標語，認為墮胎權就像健保，應該受到保障。(Getty Images)

聯邦最高法院推翻保護婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」判例後，多州法官陸續對州墮胎限制做出判決，形塑聯邦最高法院的裁決影響；聯邦衛生部(HHS)11日則引述「緊急醫療與分娩法」(EMTALA)提醒醫院，若母親生命受威脅，醫院必須提供墮胎服務，因為聯邦緊急法高於州墮胎法。

在高院裁決終止憲法墮胎權後，拜登政府11日提醒全國醫院「緊急醫療與分娩法」的規定；根據該法，醫療診所必須評斷尋求醫療者是否懷孕、是否面臨或可能演變成緊急醫療情況，若是如此則必須提供醫療協助。

衛生部的指南指出：「醫生認為急診的懷孕病患出現EMTALA定義的緊急醫療情形時，而且有必要實施墮胎來穩定病況，醫師則必須提供該治療。」

衛生部指出，若州法禁止墮胎且未將危及懷孕者生命的情況列為例外，或者州法的例外情況比EMTALA緊急醫療情況定義更狹隘，那麼聯邦法將優先於州法。

根據衛生部的緊急情況定義，其涵蓋異位妊娠、流產併發症、高血壓急症等；衛生部強調，這些指南並非新政策，只是提醒醫護人員其有義務遵守現有聯邦法。

在高院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，猶他州 等十幾個州設有限制墮胎的觸發法，不過猶他州「計畫生育聯盟」(Planned Parenthood)提告14天後，猶他州法官11日同意延後實施該州近乎全面禁止墮胎的觸發法。

猶他州地方法院法官史東(Andrew Stone)批准臨時禁制令，允許「計畫生育聯盟」診所繼續為妊娠18周內孕婦提供墮胎服務，直到法院進一步裁決。

明尼蘇達州拉姆齊郡(Ramsey County)地方法官吉里根(Thomas Gilligan)宣布，該州多數墮胎限制違反明州 憲法，並推翻只有醫師可進行墮胎手術、以及妊娠三個月婦女只能在醫院墮胎的規定。明州高等法院1995年曾判決，州憲法保護墮胎權。

除了提告挑戰墮胎權限制外，墮胎權支持者也企圖透過選票，將墮胎權寫入州憲法中。

密西根州一項連署活動11日獲得逾75萬份連署，超標近兩倍，得以在11月選票上詢問選民是否支持將墮胎權寫入州憲法中；加州選民也會在11月選舉決定，是否同意州憲法保護墮胎權；而亞利桑納州的墮胎權立憲行動則未達連署門檻。