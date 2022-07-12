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禁墮胎衝擊 華裔生拒申請俄州大學：不想搬到無法做自己的地方

編譯郭宣含／綜合11日電
圖為年輕女性在最高法院前舉牌「我的身體我做主」。(路透)
圖為年輕女性在最高法院前舉牌「我的身體我做主」。(路透)

聯邦最高法院6月推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，也衝擊到美國的高等教育；路透報導，隨著保守州陸續限制墮胎權和同志權，部分高中生憂心未來恐無法取得墮胎協助，或擔心因性別差異遭歧視，因此重新思考其大學計畫。

報導指出，大學所屬州的政治傾向與個人政治傾向不同，向來是部分高中生申請大學時會猶豫的原因之一；保守州對於墮胎和同志權等議題採取更多限制行動後，更加深美國的兩極化，也可能進一步影響高中生的大學申請意願。

16歲加州高中生黃妮娜(Nina Huang，音譯)學術和音樂表現極佳，她吹長笛、彈鋼琴，本盼申請俄亥俄州歐柏林學院(Oberlin College)的醫學或法律系；不過在俄州6月實施近全面禁止墮胎的禁令後，她便將該校從申請名單剔除，並打算向其他墮胎限制較少的州申請大學。

圖為年輕女性在亞特蘭大表態支持墮胎。(路透)
圖為年輕女性在亞特蘭大表態支持墮胎。(路透)

部分學生擔心，萬一他們之後有墮胎需求，墮胎禁令恐阻止其獲得協助；其他學生則擔心會面臨種族歧視或政治排擠。

今年秋季將升高三的17歲學生穆拉德(Samira Murad)表示：「我現在才讀高中，仍在認識自己，我不想搬到一個法律會限制我做自己的地方。」

路透指出，目前仍無法判斷這些顧慮是否會顯著影響大學申請，但根據其他州近期實施的爭議州法的數據，整體影響應該不大。

大學顧問表示，許多學生諮詢時會談到墮胎議題，部分學生因此調整其夢想學校。

佛羅里達州大學諮詢公司Prepory執行長桑托斯(Daniel Santos)表示：「有些學生直言，若學院和大學位於可能侵犯其生殖權的州，他們就不會申請。」

紐約州大學顧問機構「常春藤教練」(Ivy Coach)顧問溫加藤(Jayson Weingarten)表示，北卡羅來納州2016年通過限制同志使用廁所的法律後，部分學生提出類似顧慮，不過學生還是會去讀杜克大學(Duke University)和北卡羅來納大學教堂山分校(UNC)。

溫加藤指出，雖然墮胎議題是多數高中生申請時的一大顧慮，但學生不太會因此放棄就讀全國菁英大學的機會。

墮胎 同志 俄亥俄州

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