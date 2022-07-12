別墮胎 送養就好？華裔女孩以「過來人身分」捍衛生育權

在計畫生育環境成長的中國女孩吳安妮站出來支持墮胎權。(取自推特)

墮胎 權維權人士吳安妮(Annie Wu，音譯)是來自中國的被收養人，她經常被問到一個問題：「如果妳當初被拿掉(墮胎)怎麼辦？」這是反墮胎人士常對公開捍衛生育權的被收養人提出的假設。

吳安妮表示：「如果我的生母選擇墮胎，我覺得沒有問題，如此一來我就不會存在於這個世上，所以我也不會在意或受到影響。」

許多與吳安妮一樣具有被收養背景並支持墮胎的倡議人士，在這類議題中地位特殊，他們經常成為辯論的焦點，並常被利用來推動反墮胎觀點；這些被收養人屢次遭到騷擾，他們的經歷飽受質疑或輕視。

吳安妮表示，她被指控支持「謀殺」，而且不斷被問及一些假設性問題，例如「如果有人現在走過來殺了妳該怎麼辦？」

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，來自韓國的被領養女子斯蒂芬妮·德倫卡(Stephanie Drenka)指出，被收養人長期以來一直要求反墮胎人士與當權者，停止將他們的故事作為反墮胎的武器。

例如在「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson)中，大法官艾里托(Samuel Alito)即代表多數群體意見寫下：「如今將新生兒送去領養的婦女幾乎沒有理由擔心孩子找不到適合的家庭。」

德倫卡說：「我該如何應對？我的存在成為辯論中勝方的論點，剝奪我自己和許多人的權利。」

「羅訴韋德案」被推翻後，許多被收養人承受許多砲火，德倫卡表示：「這些尖銳的言詞假設，我們作為被收養人，沒有權利在我們的生育權方面發表意見。」「我們從出生起就被視為商品，當我們長大說出自己的心聲時，我們就被噤聲了。」

被收養人經常被暗示他們應該對自己能夠活著「覺得感激」，德倫卡常聽到人們用正面的話語描述收養的舉動，然而局外人並不瞭解他們的苦楚。

由於大量的跨國與跨種族收養案例，一些被收養人得面對種族主義 或仇外言論，吳安妮發現某些人喜歡針對她的華裔 背景，「他們叫我回中國，或說我應該慶幸我不是生活在中國政府的治理下。」

德倫卡說：「每當這樣的事發生時，我不得不承認被收養的我的確過著特權生活，但同時我也經歷嬰兒時期與現行的創傷，我與我的根源脫節，無法取得大多數人視為理所當然的資訊。」然而她不打算讓步，德倫卡表示，未來將繼續鼓勵大家傾聽被收養人的故事，促進人與人之間互相瞭解。