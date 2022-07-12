我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

河南村鎮銀行維權案：暴打人民的人民銀行之亂？

別墮胎 送養就好？華裔女以「過來人身分」挺生育權

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

編譯周芳苑／綜合11日電
上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)
上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)

近來美國許多人取消買房協議，6月取消率創疫情爆發以來新高。線上房地產業者Redfin11日發布報告顯示，全美6月成屋銷售取消購屋比率占所有合約的近15%，創2020年初以來最高比例，較一年前買房交易約11%的取消率大幅上揚。

新冠疫情爆發後，購屋活動隨即暫停，但為時很短；但目前房貸利率上升、通膨飆升迫使許多潛在購屋者重新考慮買房。

30年期房貸平均利率從今年初3%左右穩步上升，據媒體Mortgage News Daily報導，6月中曾短暫飆至6% 以上，目前在5.75%左右徘徊。

房貸利率上揚也導致某些借款人失去貸款資格；貸方評估資格時通常以「前端債務收入比」(front-end debt-to-income ratio，住房支出除以總收入)約28%為上限；房地產數據提供商 Attom稱 ，第二季擁有一棟中價位房屋的開銷約占平均工資31.5%，創2007年以來新高，高於前一年的24%，是20多年來最大年增幅。

此外，曾炙手可熱的市場迅速大逆轉，買家覺得不必急著搶購來年可能貶值的房子。

上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽...
上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)

Redfin副首席經濟專家馬爾(Taylor Marr)說，房地產市場競爭趨緩讓購屋者有談判空間，導致退出交易的人增多。

房地產顧問業者John Burns Real Estate Consulting針對建築商進行調查發現，甚至在6月房價出現最大漲幅前，5 月買房取消率就躍升至9.3%，2021年5月僅6.6%；資深副總裁卡恩 (Jody Kahn) 說，買家簽約之後後悔、取消購屋日增，建築商認為買家因經濟可能衰退而緊張、為房貸增加感到吃力，或者預計房價將下跌。

全美最大房屋建築商之一Lennar在最近季度收益報告中說，買房取消率確實連續上增至 11.8%，但仍低於長期歷史平均值。

房地產 利率 疫情

上一則

國會暴亂調查／恐面臨2年刑期 巴農改口願作證

下一則

聯邦法高於州法 衛生部：懷孕危及生命 孕婦可墮胎

延伸閱讀

狂飆變冷卻 Redfin：灣區房市走向正常化

狂飆變冷卻 Redfin：灣區房市走向正常化
房貸利率暴跌至5.3% 近14年來最大降幅

房貸利率暴跌至5.3% 近14年來最大降幅
升息衝擊房市 房貸暴漲1倍 專家：進場須謹慎

升息衝擊房市 房貸暴漲1倍 專家：進場須謹慎
房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

熱門新聞

「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36
最高法院保守派大法官湯瑪斯。(美聯社)

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

2022-07-07 08:50

圖輯／安倍中彈那一幕 嫌犯開槍那一刻

2022-07-08 00:13

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」