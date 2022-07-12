房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)

近來美國許多人取消買房協議，6月取消率創疫情 爆發以來新高。線上房地產 業者Redfin11日發布報告顯示，全美6月成屋銷售取消購屋比率占所有合約的近15%，創2020年初以來最高比例，較一年前買房交易約11%的取消率大幅上揚。

新冠疫情爆發後，購屋活動隨即暫停，但為時很短；但目前房貸利率 上升、通膨飆升迫使許多潛在購屋者重新考慮買房。

30年期房貸平均利率從今年初3%左右穩步上升，據媒體Mortgage News Daily報導，6月中曾短暫飆至6% 以上，目前在5.75%左右徘徊。

房貸利率上揚也導致某些借款人失去貸款資格；貸方評估資格時通常以「前端債務收入比」(front-end debt-to-income ratio，住房支出除以總收入)約28%為上限；房地產數據提供商 Attom稱 ，第二季擁有一棟中價位房屋的開銷約占平均工資31.5%，創2007年以來新高，高於前一年的24%，是20多年來最大年增幅。

此外，曾炙手可熱的市場迅速大逆轉，買家覺得不必急著搶購來年可能貶值的房子。

上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)

Redfin副首席經濟專家馬爾(Taylor Marr)說，房地產市場競爭趨緩讓購屋者有談判空間，導致退出交易的人增多。

房地產顧問業者John Burns Real Estate Consulting針對建築商進行調查發現，甚至在6月房價出現最大漲幅前，5 月買房取消率就躍升至9.3%，2021年5月僅6.6%；資深副總裁卡恩 (Jody Kahn) 說，買家簽約之後後悔、取消購屋日增，建築商認為買家因經濟可能衰退而緊張、為房貸增加感到吃力，或者預計房價將下跌。

全美最大房屋建築商之一Lennar在最近季度收益報告中說，買房取消率確實連續上增至 11.8%，但仍低於長期歷史平均值。