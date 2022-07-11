「殺不了高層改殺安倍」 槍手怨：母親沉迷宗教害家庭破產

槍殺前日本首相安倍的嫌犯山上徹也，稱因母親捐錢給一宗教團體而破產，因此想刺殺宗教團體領袖，但將目標改為和該團體關係密切的安倍。（Getty Images）

日本 媒體報導，刺殺日本前首相安倍 晉三的嫌犯山上徹也表示，他母親捐錢給一個宗教團體而破產 ，他因此想刺殺這個宗教團體領袖，但因做不到，所以將目標改為和該團體關係密切的安倍晉三。日本媒體說，這個宗教團體就是源自南韓的統一教，華盛頓郵報報導，日本統一教會證實山上的母親是該教會信徒。

山上徹也一名住在大阪府的70多歲男性親戚說，山上「因為母親加入的宗教團體，從小吃苦」。

山上原本在奈良縣與父母、哥哥和妹妹同住。經營建設公司的父親在他幼年去世。山上的母親接手經營後，變得醉心於宗教活動，大手筆捐款給這個團體。這名親戚說，山上的母親可能想透過宗教組織尋求人生解答，「她是寡婦，我想她可能對家庭未來感到不安」。不久後，他開始接到山上家三個小孩來電說：「我們在家完全沒東西吃。」他給錢支應三個小孩生活費，有時還送食物。

山上後來進入奈良縣一所「菁英」高中，這間學校有很大比率的學生進入排名前段的大學。山上高中畢業後，進入一所技術學校。

根據調查人員說法，山上2002年加入海上自衛隊，那一年他母親被奈良地方法院宣告破產。這名親戚說，他認為山上決定加入海自「是因為謀生困難」。他最後一次看到山上是2005年左右。山上母親負責的建設公司於2009年解散。

山上被捕後告訴調查人員：「我無法原諒(這個團體)，因為母親在破產後還繼續捐錢給它。他說，「我想殺了那個宗教團體的領袖，但是我做不到」，因為安倍晉三與該團體關係密切，「所以我決定射殺前首相，我做到了」。

日本講談社等媒體報導，山上口中的宗教團體就是統一教。華盛頓郵報報導，日本統一教在東京的一名不願具名代表證實，山上的母親是該教信徒，但近來幾次聚會都沒見到她。

華郵說，安倍和前總統川普等政治領袖一樣，都會接受報酬在統一教活動發表演說。安倍最近一次參加該教會活動是去年9月，他傳送影片祝賀一個與統一教有關團體的集會。

日本前首相安倍晉三8日街頭演說時遇刺身亡，日媒報導，犯嫌使用的自製改造槍枝一次可發射六顆子彈，連距安倍約20公尺外的選舉車都疑遭流彈波及。

日本讀賣新聞、每日新聞等媒體報導，相關人士透露，41歲的前海上自衛官山上徹也所使用的改造手槍一次可以發射六顆子彈，且在山上家中搜出多把類似槍枝，其中一把有九根槍管。警方也在他車上搜出幾塊木板，上面留有疑似子彈貫穿孔洞，警方研判山上可能不斷嘗試製造槍枝，利用木板反覆試槍，最後選擇殺傷力高的槍犯案。

案發現場起獲的自製改造手槍長度約40公分、高度約20公分。山上供稱，這把改造手槍有兩根槍管，以木板及膠帶固定，槍管內放入類似膠囊的物品，膠囊內可放入六顆子彈，所以一次擊發就可從一根槍管內射出六顆子彈。

山上供稱，他是在網路上購買火藥及空彈匣，然後自行填裝；他還說，本來是想製造炸彈，但因為不太順利所以改成自製槍枝。