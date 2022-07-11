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臨時改行程 布林肯親赴東京悼安倍晉三

編譯中心／綜合10日電
國務卿布林肯將於11日前往東京悼念日本前首相安倍，並會見日本高級官員。（美聯社）
國務卿布林肯將於11日前往東京悼念日本前首相安倍，並會見日本高級官員。（美聯社）

國務院10日表示，在日本前首相安倍晉三遇刺後，國務卿布林肯(Antony Blinken)臨時改變行程，將於11日(周一)前往東京，向這位日本前領導人表示敬意，並會見日本高級官員，然後結束亞洲之行返回華盛頓。

「布林肯國務卿將前往日本東京，就前首相安倍晉三的逝世向日本人民表示哀悼，並會見日本高級官員，」國務院發言人普萊斯在一份聲明中說。「美日同盟是印太地區和平與穩定的基石，從未如此強大。」

布林肯正在泰國進行預先安排的訪問，並於8日在印尼參加在峇里島(Bali)舉行的「20國集團」(G20)外交部長會議，當天安倍遭槍殺。布林肯將成為安倍去世後，訪問日本的最高階美國官員。

路透報導，布林肯9日在峇里島表示，安倍遇害對世界來說是一場「悲劇」，與許多其他現任和前任美國官員一樣，他讚揚了這位日本前首相的遠見卓識。

「安倍首相是一位變革型領導人，一位政治家，一位真正具有全球影響力的人，」布林肯告訴記者。他補充說，安倍的去世震撼了20國集團會議，與會的多國外交部長對這一消息表示震驚和悲痛。

在安倍被宣布死亡後不久，布林肯在峇里島會見了日本外相林義政和南韓外長朴鎮，以討論主要與北韓有關的戰略。在這次會議和9日的會議上，布林肯再次強調了美日關係的重要性。

「幾十年來，日美同盟一直是我們外交政策的基石，正如我昨天所說，安倍首相確實將這種夥伴關係提升到了新的高度，」他說。

「日本和美國人民之間的友誼同樣不可動搖，」布林肯說。「因此，在一場真正令人震驚的暴力行為之後，我們與日本人民、首相家人站在一起。」

日本前首相安倍遇刺身亡後，國務卿布林肯（左）在峇里島會見日本外相林義政（中）和韓...
日本前首相安倍遇刺身亡後，國務卿布林肯（左）在峇里島會見日本外相林義政（中）和韓國外長朴鎮。（Getty Images）

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