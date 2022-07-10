安倍遇刺 同情票發酵 日參院選舉自民黨大勝

因為前首相安倍遇刺衝擊，日本參議院10日選舉，同情票大增，執政的自民黨大勝。圖為日本首相岸田文雄(左二)，在獲勝的候選人名字上標上紙製紅花，慶祝勝選。(Getty Images)

日本 10日舉行參議院選舉，投票於當地晚間8時截止，隨即開票。出口民調和多數開票結果顯示，執政自民黨可能因前首相安倍 晉三遇刺催出的同情票而大勝，支持修憲的自民黨等四政黨掌握發動修憲所需的參院 三分之二席次。

美聯社報導，多家出口民調顯示，自民黨有望在參院單獨過半，這將大為增強首相岸田文雄的政權基礎。

修憲派170席 超越2/3席次門檻

參議院選舉在投票截止時間後立刻開票，多家媒體出口民調顯示，執政聯盟自民黨及公明黨能取得這次改選的過半席次63席。將近晚間10時，自民黨得票席次已拿到61席，超過改選前的55席，日本放送協會(ＮＨＫ)出口民調顯示可能上看69席。公明黨則已拿12席，至10日深夜，合計自公執政聯盟至少拿下73席。

10日深夜開票結果顯示，支持修憲的四個政黨自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨，合計已拿下86席，加上未改選的84席，共170席，超過發動修憲所需的三分之二席次166席門檻。

因為前首相安倍遇刺衝擊，日本參議院10日選舉，同情票大增，執政的自民黨大勝。圖為安倍被槍殺前在奈良輔選演講。(Getty Images)

和平修憲有望 安倍未竟夢想

日本參院無權倒閣，在國會兩院中權力不如眾院，參院選舉通常被視為對現任政府的施政滿意度公投。自民黨這次在參院選舉獲勝，岸田將有機會實現提高防衛費的目標。選舉結果也可能讓岸田得以修改和平憲法，這是安倍未竟的夢想。

民調顯示，多數日本選民希望提高自衛隊實力。國際戰略研究所日本研究組總監沃德說，岸田可能對修憲態度審慎，不過這場可望獲得的勝利將為自民黨兌現「增加防衛預算」的選舉承諾鋪路。

日本參議員總數248席，其中100席依比例代表制選出，另外148席從各區域選區選出；憲法規定每三年改選半數，也就是50席比例代表及74席區域議員。這次改選半數再加上一席補選，所以應選席次總計125席。

日本參議院10日選舉，因為前首相安倍8日遇刺身死，震驚日本社會。圖為民眾10日自動自發在東京自民黨總部大樓前獻花致哀。(美聯社)

安倍最後輔選 佐藤連任成功

日幣兌美元匯率近日連續貶破近20多年新低，一般認為對執政陣營不利。但日本在任最久的首相安倍8日在奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓輔選時遇刺，分析家普遍認為這有利自民黨選情。

日本今年參院選舉眾星雲集，數名前主播、漫畫家、作家及偶像明星都投入選戰。10日晚間開票結果顯示，目睹前首相安倍晉三遇刺的自民黨參議員佐藤啓成功連任，台裔前主播蓮舫、漫畫家赤松健和SPEED成員今井繪里子等人皆當選或連任；而作家乙武洋匡落選。

安倍8日在奈良縣奈良市輔選黨內參議員佐藤啓，佐藤親眼目睹安倍遭槍擊身亡，非常自責。他成為安倍生前最後一位助選的候選人，並在10日晚間成功連任。