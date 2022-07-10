安倍晉三猝逝 日自民黨權力重整 政治真空恐掀填補潮
日本前首相安倍晉三於8日遇刺身亡，因為他是在任最久的日相，而且卸任後仍頗具影響力，所以過世後留下的政策真空也很大。
一名自民黨高層說：「安倍是日本最知名的政治人物，不只在國內，海外也是。」
安倍晉三因病在2020年9月卸任，休養一年後復出。在2021年繼任細田博之，成為清和政策研究會的會長。安倍早在擔任會長前，已在清和研有很大的影響力，他復出後順勢成為會長，讓清和研正式成為安田派，坐擁自民黨內派系一方。
自民黨內派系林立，以安倍派系人數最多，國會議員多達94人，較第二大的平成研究會多出40人。這對黨內事務，特別在幹事安排及黨代表選舉時有重大影響。
派系成員在現任日相岸田文雄內閣和自民黨高層都位居要職，包括內閣官房長官松野博一、防衛大臣也是安倍胞弟岸信夫、經濟產業大臣萩生田光一等。朝日新聞報導，岸田經常在做出重大決策前，請教安倍的意見。親近岸田人士擔心，安倍去世留下巨大的政治真空，可能引發一場填補真空的浪潮，改變作為岸田政府基礎的政治平衡。
安倍猝逝，清和研會長位置懸空，失去重心或對自民黨內部造成影響。安倍在黨內有很大的親和力，能團結包括麻生派在內的志公會等各派系，對整合意見有很大作用。
有分析指這會對黨內權力平衡造成震盪，自民黨可能將出現一陣子的權力重整洗牌。
安倍經常就與他相關的事務發言，其中最重要的是修改和平憲法。2006年他第一次就任日相，上任之初就強調修憲意願，希望日本在一定程度上獨立於提供安全保障的美國。儘管他推動多年，甚至曾率領自民黨及盟友在國會拿下超過三分之二的絕對多數席次，理論上獲得修憲所需支持票數，仍無法修憲成功。自民黨為參院選舉造勢之際，安倍長久以來希望的修憲仍是該黨政綱要點。
安倍曾告訴身邊人士，如果自民黨贏得本月10日參院選舉，「我希望首相會覺得必須把這件事(修憲)做好」。
安倍也相當堅持「安倍經濟學」系列政策，包括大規模量化寬鬆和擴大國家財政支出等。安倍甚至說，不論誰來接替他在2013年任命、明天春天任滿的日本央行總裁黑田東彥，都該維持超級寬鬆貨幣政策。
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