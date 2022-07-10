安倍晉三猝逝 日自民黨權力重整 政治真空恐掀填補潮

日本民眾9日在奈良縣奈良市大和西大寺站外排隊獻花哀悼遇刺身亡的前首相安倍晉三。(美聯社)

日本 前首相安倍 晉三於8日遇刺身亡，因為他是在任最久的日相，而且卸任後仍頗具影響力，所以過世後留下的政策真空也很大。

一名自民黨高層說：「安倍是日本最知名的政治人物，不只在國內，海外也是。」

安倍晉三因病在2020年9月卸任，休養一年後復出。在2021年繼任細田博之，成為清和政策研究會的會長。安倍早在擔任會長前，已在清和研有很大的影響力，他復出後順勢成為會長，讓清和研正式成為安田派，坐擁自民黨內派系一方。

自民黨內派系林立，以安倍派系人數最多，國會議員多達94人，較第二大的平成研究會多出40人。這對黨內事務，特別在幹事安排及黨代表選舉時有重大影響。

派系成員在現任日相岸田文雄內閣和自民黨高層都位居要職，包括內閣官房長官松野博一、防衛大臣也是安倍胞弟岸信夫、經濟產業大臣萩生田光一等。朝日新聞報導，岸田經常在做出重大決策前，請教安倍的意見。親近岸田人士擔心，安倍去世留下巨大的政治真空，可能引發一場填補真空的浪潮，改變作為岸田政府基礎的政治平衡。

安倍猝逝，清和研會長位置懸空，失去重心或對自民黨內部造成影響。安倍在黨內有很大的親和力，能團結包括麻生派在內的志公會等各派系，對整合意見有很大作用。

有分析指這會對黨內權力平衡造成震盪，自民黨可能將出現一陣子的權力重整洗牌。

安倍經常就與他相關的事務發言，其中最重要的是修改和平憲法。2006年他第一次就任日相，上任之初就強調修憲意願，希望日本在一定程度上獨立於提供安全保障的美國。儘管他推動多年，甚至曾率領自民黨及盟友在國會拿下超過三分之二的絕對多數席次，理論上獲得修憲所需支持票數，仍無法修憲成功。自民黨為參院 選舉造勢之際，安倍長久以來希望的修憲仍是該黨政綱要點。

安倍曾告訴身邊人士，如果自民黨贏得本月10日參院選舉，「我希望首相會覺得必須把這件事(修憲)做好」。

安倍也相當堅持「安倍經濟學」系列政策，包括大規模量化寬鬆和擴大國家財政支出等。安倍甚至說，不論誰來接替他在2013年任命、明天春天任滿的日本央行總裁黑田東彥，都該維持超級寬鬆貨幣政策。