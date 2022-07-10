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安倍死因 動脈損傷失血過多 布林肯臨時改行程赴日致敬

編譯中心／綜合報導
8日輔選時遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，遺體9日從奈良醫院運抵他生前位於東京澀谷區的家。葬禮定於12日舉行。(歐新社)
8日輔選時遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，遺體9日從奈良醫院運抵他生前位於東京澀谷區的家。葬禮定於12日舉行。(歐新社)

8日輔選時遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，遺體9日從奈良醫院運抵他生前位於東京澀谷區的家。葬禮定於12日舉行，參加者僅限於親屬。

日本首相岸田文雄和拜登總統9日就安倍晉三過世通話約十分鐘。拜登表示「我代表美國，表達最由衷的慰問哀悼」，岸田也表示「作為現任首相，我不會向暴力屈服，將守衛民主主義」。雙方確認日美兩國面對動搖民主主義根基的恐怖事件將進一步團結。

美國國務院10日表示，正在東南亞訪問的國務卿布林肯將臨時安排行程，前往東京向遇刺身亡的日本前首相安倍晉三致敬。

拜登、澳洲總理亞伯尼希、印度總理莫迪8日也發表共同聲明，表示安倍晉三是「為(日本與)各國的關係帶來變革的指導者」。

8日輔選時遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，遺體9日從奈良醫院運抵他生前位於東京澀谷...
8日輔選時遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，遺體9日從奈良醫院運抵他生前位於東京澀谷區的家。葬禮定於12日舉行。(Getty Images)

夫人崩潰顫抖 九旬母放聲哭

日媒稱安倍夫人安倍昭惠得知丈夫命危後，一度崩潰大哭。她聲音微弱絕望地向陪伴她的人說：「他(安倍)再也沒法從政了」。她說這番話時全身顫抖，旁人為之不捨。

住在養老院、年屆九旬的安倍母親安倍陽子，吃午餐時從電視新聞看到兒子遇刺的報導，錯愕不已，旁人立即關掉電視機，不過她已知事實，頓時難掩悲痛，當場放聲大哭。

司法解剖結果九日出爐，確認直接致死原因是動脈損傷，導致安倍失血過多。

奈良縣立醫科大學主治醫生福島英賢稱安倍送醫時心肺已停止。醫生在他頸部發現兩個彈孔，子彈穿透他胸口，深及心臟位置，心臟開了一個洞。福島英賢還說，沒有在安倍體內找到任何殘留彈片，說明子彈已穿透人體。

安倍 日本 拜登

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