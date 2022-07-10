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記得那頂紅帽子嗎？安倍奧運 「瑪利歐」形象深植人心

編譯徐薏茹／綜合9日電
安倍晉三2016年在里約奧運閉幕式扮成任天堂知名電玩角色「超級瑪利歐」現身的場景，將成為世人追憶安倍晉三的其中一經典畫面。(美聯社)
安倍晉三2016年在里約奧運閉幕式扮成任天堂知名電玩角色「超級瑪利歐」現身的場景，將成為世人追憶安倍晉三的其中一經典畫面。(美聯社)

日本首相安倍晉三遇害的消息震驚全球，各界紛紛悼念這位日本擔任首相最長的政治家，而他2016年在里約奧運閉幕式扮成任天堂知名電玩角色「超級瑪利歐」現身的場景，也將成為世人追憶安倍晉三的其中一個經典畫面。

當時在里約奧運的閉幕式上，作為下屆2020年主辦國的日本與巴西舉行交接儀式，會場播放的東京奧運預告影片中，安倍表示可能趕不上交接典禮，接著日本超人氣動畫主角哆啦A夢即時現身救援，變身為超級瑪利歐的安倍趕緊使用哆啦A夢的道具前往里約，於是化身成超級瑪利歐的安倍在會場7萬名觀眾眼前驚喜登場，頭上戴著印有「東京」字樣的瑪利歐帽，向全球宣告日本將主辦下屆奧運。

來源：MARCA

安倍任內期間積極推動東京奧運，並且在受到新冠疫情影響而延遲一年後，努力讓奧運維持在正軌上。

日本以「安全之手」(a safe pair of hands)為口號加入奧運主辦權競爭之列，2013年在阿根廷布宜諾斯艾利斯的大會上，當國際奧林匹克委員會(IOC)時任主席侯格(Jacques Rogge)宣布東京為2020年奧運主辦城市時，日本代表團成員振臂歡呼，坐在中間的安倍更是激動跳起，高舉雙手揮舞手中印有東京申辦委員會徽章的旗幟。

投票表決2020年主辦國前，安倍向IOC保證311大地震福島核災已經獲得控制。最後一輪秘密投票中，東京以60票對36票打敗土耳其伊斯坦堡，拿下奧運主辦權。

安倍晉三2016年在里約奧運閉幕式扮成任天堂知名電玩角色「超級瑪利歐」現身的場景...
安倍晉三2016年在里約奧運閉幕式扮成任天堂知名電玩角色「超級瑪利歐」現身的場景，將成為世人追憶安倍晉三的其中一經典畫面。(路透)

然而面對2020年新冠疫情爆發，安倍與IOC主席巴赫(Thomas Bach)做出艱難的決定，推遲奧運一年。

巴赫8日在聲明裡表示多虧安倍，奧運才能繼續進行，「唯有他的遠見、決心與可靠，才能讓我們做出史無前例的決定，延遲2020年東京奧運」他說若沒有安倍，便無法成功舉辦奧運，「我最欣賞他的就是他言出必行」。

巴赫表示IOC位於瑞士洛桑市(Lausanne)的總部會降半旗三日以哀悼安倍。

東京奧運 安倍 日本

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