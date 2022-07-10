兇嫌刺殺安倍動機 疑不滿母「獻金」宗教團體遷怒

刺殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也供稱宗教團體害他母親破產，因此遷怒安倍。圖為山上徹也(中)8日在作案後被警方帶走偵訊。(路透)

槍殺日本 前首相安倍 晉三的疑兇山上徹也的身世陸續曝光，根據他被捕後的供詞， 殺人動機可能與政治無關，而是涉及宗教。

據稱，41歲無業的山上徹也非常不滿母親深陷某宗教團體，捐獻了大量資金，導致家庭生活困難，於是決定報複該宗教團體，而襲擊安倍的原因是認為「安倍和該宗教團體關係密切」。不過迄今日本傳媒仍沒有透露該宗教團體名字，奈良警方也拒絕置評，導致傳言四起，認為行凶原因非如山上的說法這麼簡單。

山上徹也身材魁梧，頭髮蓬亂，戴著眼鏡，住處位於一棟殘舊小公寓的八樓，一樓是酒吧及一間已倒閉的卡拉OK酒吧。

鄰居：山上孤僻 不打招呼

鄰居向媒體表示，山上是個孤僻的人，即使跟他打招呼也沒回應。他樓下一名69歲女鄰居表示，事發前三天曾看到了他。「我打了聲招呼，但他不理我，就像我是隱形的。他只是低頭看著地面，沒有戴口罩，看起來很緊張，似乎有甚麼在困擾他。」另一個鄰居同樣說見過他幾次，但對方甚麼也沒說，所以不了解對方。

刺殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也供稱宗教團體害他母親破產，因此遷怒安倍。圖為山上徹也8日在作案後被警方撲倒在地。(路透)

日本媒體指出，山上徹也是用自製手槍擊殺安倍晉三；他曾經是海上自衛隊員，受過槍械訓練。

日本海軍發言人證實，一個名叫「山上徹也」的人，從2002年到2005年在海上自衛隊服役，但拒絕證實他是否就是槍殺安倍的兇嫌。

發言人說，山上在佐世保海軍基地受訓，先是分配到驅逐艦的砲擊部，後來再分配到廣島一艘訓練船。

海軍一名高級軍官說，在服役期間，自衛隊隊員每年一次接受實彈訓練，還要接受維修槍枝故障訓練。但強調，由於隊員是按照命令執行，故此很難相信他們獲得足夠的知識來製造槍枝，就連長期服役的職業軍人也不會造槍。

但日本放送協會(NHK)說，兇嫌告訴警方，他用膠帶將鋼管纏繞在一起製造槍枝，零件是在網上購買的。警方也查到他在網上瀏覽如何製造槍枝信息的紀錄。

根據每日新聞報導，山上徹也服役完畢離開海軍一段時間後， 2020年底在京都一家工廠擔任叉車操作員，直到今年4月中旬擅自曠工，然後告訴老闆他想辭職，5月15日離開公司。

奈良警察 局长鬼塚友章(Tomoaki Onizuka)9日在記者會上表示，目前仍在訊問兇嫌，以了解他的動機及背景。