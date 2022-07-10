兇嫌刺殺安倍動機 疑不滿母「獻金」宗教團體遷怒
槍殺日本前首相安倍晉三的疑兇山上徹也的身世陸續曝光，根據他被捕後的供詞， 殺人動機可能與政治無關，而是涉及宗教。
據稱，41歲無業的山上徹也非常不滿母親深陷某宗教團體，捐獻了大量資金，導致家庭生活困難，於是決定報複該宗教團體，而襲擊安倍的原因是認為「安倍和該宗教團體關係密切」。不過迄今日本傳媒仍沒有透露該宗教團體名字，奈良警方也拒絕置評，導致傳言四起，認為行凶原因非如山上的說法這麼簡單。
山上徹也身材魁梧，頭髮蓬亂，戴著眼鏡，住處位於一棟殘舊小公寓的八樓，一樓是酒吧及一間已倒閉的卡拉OK酒吧。
鄰居：山上孤僻 不打招呼
鄰居向媒體表示，山上是個孤僻的人，即使跟他打招呼也沒回應。他樓下一名69歲女鄰居表示，事發前三天曾看到了他。「我打了聲招呼，但他不理我，就像我是隱形的。他只是低頭看著地面，沒有戴口罩，看起來很緊張，似乎有甚麼在困擾他。」另一個鄰居同樣說見過他幾次，但對方甚麼也沒說，所以不了解對方。
日本媒體指出，山上徹也是用自製手槍擊殺安倍晉三；他曾經是海上自衛隊員，受過槍械訓練。
日本海軍發言人證實，一個名叫「山上徹也」的人，從2002年到2005年在海上自衛隊服役，但拒絕證實他是否就是槍殺安倍的兇嫌。
發言人說，山上在佐世保海軍基地受訓，先是分配到驅逐艦的砲擊部，後來再分配到廣島一艘訓練船。
海軍一名高級軍官說，在服役期間，自衛隊隊員每年一次接受實彈訓練，還要接受維修槍枝故障訓練。但強調，由於隊員是按照命令執行，故此很難相信他們獲得足夠的知識來製造槍枝，就連長期服役的職業軍人也不會造槍。
但日本放送協會(NHK)說，兇嫌告訴警方，他用膠帶將鋼管纏繞在一起製造槍枝，零件是在網上購買的。警方也查到他在網上瀏覽如何製造槍枝信息的紀錄。
根據每日新聞報導，山上徹也服役完畢離開海軍一段時間後， 2020年底在京都一家工廠擔任叉車操作員，直到今年4月中旬擅自曠工，然後告訴老闆他想辭職，5月15日離開公司。
奈良警察局长鬼塚友章(Tomoaki Onizuka)9日在記者會上表示，目前仍在訊問兇嫌，以了解他的動機及背景。
上一則
記得那頂紅帽子嗎？安倍奧運 「瑪利歐」形象深植人心
下一則
FB留言