維安出問題？22人警備 護不了安倍 奈良警部長鞠躬道歉

日本民眾9日在奈良縣奈良市大和西大寺站外排隊獻花哀悼遇刺身亡的前首相安倍晉三。(Getty Images)

日本 前首相安倍 晉三在奈良街頭遇刺身亡，現場的維安安排備受質疑，奈良縣警察 本部部長鬼塚友章9日召開記者會，鞠躬道歉，承認保安有疏失。

由於安倍在戶外演說時遇襲，事後網絡流傳多個現場片段，有影片顯示在現場響起第一聲槍聲後，安倍曾錯愕回頭，附近人員也紛紛回頭望向後方，至第二聲槍響後，安倍左手捂住胸口不支倒地，當時有一名隨扈衝出來舉起疑似防彈公事包，惜未能成功阻擋，子彈已擊中安倍。

安倍晉三在奈良街頭遇刺身亡，奈良縣警察本部部長鬼塚友章9日召開記者會，鞠躬道歉，承認保安有疏失。(美聯社)

安倍晉三在奈良街頭遇刺身亡，奈良縣警察本部部長鬼塚友章9日召開記者會，鞠躬道歉，承認保安有疏失。(美聯社)

未查問可疑人 警方挨轟

日媒9日報導，8日現場當時有22人負責警備工作，包括七名特警，另有包括奈良縣便衣警察在內的數十人，仍未能阻止疑犯開槍。警察廳宣布調查警衞當時的反應，例如安全警戒是否足夠，並要求加強對重要人物的保護工作。

案發現場環境空曠，安倍身後亦有一名警察駐守，仍無法阻止刺殺。維安官員稱很難防範，因為活動有很多人聚集，候選人和其他人試圖盡可能地多與民眾交流。

警視廳保安局特警隊前成員伊藤浩一批評，犯嫌行凶前已在場遊蕩，然後接近安倍。在此情況下，員警應查問可疑人物、搜身，這是執行任務的指引，明顯存在安全漏洞，警方沒有做好協調。日本保全協會會長阿久津良樹也說，現場的警衞缺乏對周圍情況的認識及把握能力。

岸田文雄造勢 加強保安

在安倍遭槍擊後的次日，參議院選舉恢復最後一天拉票活動。首相岸田文雄到山梨縣富士吉田市為黨友演說造勢，他左臂戴有黑紗哀悼安倍，現場保安明顯加強，每隔十公尺有警員站崗，設置三部金屬探測器。岸田與聽眾隔開五公尺以上的距離，他重申絕不屈服於暴力。

日本民眾9日在前首相安倍晉三遇刺現場搭起臨時追悼場致哀。(美聯社)

涉槍殺安倍的41歲男子山上徹也，自稱參加安倍7日在岡山市民會館助選活動。警方表示，他可能一直在找合適作案時機。

日本媒體報導，山上徹也從小的原生家庭在爺爺和父親相繼過世後，家道中落，他和妹妹跟著母親搬遷到別的村落，過著貧苦生活。警方還在釐清他的行凶動機。

「讀賣新聞」找到山上徹也的高中畢業紀念冊，他在照片中笑得很陽光，在將來期望這一欄，他填的是「不知道」。

根據同學回憶，山上徹也下課時會和朋友聊天說笑，印象中「就是普通的高中生」。