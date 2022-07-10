維安出問題？22人警備 護不了安倍 奈良警部長鞠躬道歉
日本前首相安倍晉三在奈良街頭遇刺身亡，現場的維安安排備受質疑，奈良縣警察本部部長鬼塚友章9日召開記者會，鞠躬道歉，承認保安有疏失。
由於安倍在戶外演說時遇襲，事後網絡流傳多個現場片段，有影片顯示在現場響起第一聲槍聲後，安倍曾錯愕回頭，附近人員也紛紛回頭望向後方，至第二聲槍響後，安倍左手捂住胸口不支倒地，當時有一名隨扈衝出來舉起疑似防彈公事包，惜未能成功阻擋，子彈已擊中安倍。
未查問可疑人 警方挨轟
日媒9日報導，8日現場當時有22人負責警備工作，包括七名特警，另有包括奈良縣便衣警察在內的數十人，仍未能阻止疑犯開槍。警察廳宣布調查警衞當時的反應，例如安全警戒是否足夠，並要求加強對重要人物的保護工作。
案發現場環境空曠，安倍身後亦有一名警察駐守，仍無法阻止刺殺。維安官員稱很難防範，因為活動有很多人聚集，候選人和其他人試圖盡可能地多與民眾交流。
警視廳保安局特警隊前成員伊藤浩一批評，犯嫌行凶前已在場遊蕩，然後接近安倍。在此情況下，員警應查問可疑人物、搜身，這是執行任務的指引，明顯存在安全漏洞，警方沒有做好協調。日本保全協會會長阿久津良樹也說，現場的警衞缺乏對周圍情況的認識及把握能力。
岸田文雄造勢 加強保安
在安倍遭槍擊後的次日，參議院選舉恢復最後一天拉票活動。首相岸田文雄到山梨縣富士吉田市為黨友演說造勢，他左臂戴有黑紗哀悼安倍，現場保安明顯加強，每隔十公尺有警員站崗，設置三部金屬探測器。岸田與聽眾隔開五公尺以上的距離，他重申絕不屈服於暴力。
涉槍殺安倍的41歲男子山上徹也，自稱參加安倍7日在岡山市民會館助選活動。警方表示，他可能一直在找合適作案時機。
日本媒體報導，山上徹也從小的原生家庭在爺爺和父親相繼過世後，家道中落，他和妹妹跟著母親搬遷到別的村落，過著貧苦生活。警方還在釐清他的行凶動機。
「讀賣新聞」找到山上徹也的高中畢業紀念冊，他在照片中笑得很陽光，在將來期望這一欄，他填的是「不知道」。
根據同學回憶，山上徹也下課時會和朋友聊天說笑，印象中「就是普通的高中生」。
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