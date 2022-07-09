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追蹤4萬病患4年…NIH砸11.5億 研究「長新冠」療法

編譯徐薏茹／綜合8日電
業者推出的長新冠臨床研究工具。(美聯社)
業者推出的長新冠臨床研究工具。(美聯社)

國家衛生研究院(NIH)展開名為「康復」(Recover)的大規模新冠病毒研究，深入了解「長新冠」(long COVID，感染新冠病毒後留下的慢性後遺症)；研究斥資11億5000萬元，計畫年底前徵集近4萬名病患，在接下來四年追蹤參與者，和從未染疫的人群比較，以找出所有長期症狀，並探討病毒如何引發這些症狀。

去年在醫學期刊「刺胳針」(The Lancet)發表的一篇報告發現，在10個器官系統中存在超過200種長新冠症狀。

「康復」研究執行委員會成員科羅舍茨(Walter Koroshetz)說，研究將從各個可能的層面調查長新冠，以提供確切的答案，但他也承認即使是如此大規模的研究，也將面對重大挑戰。

國家心肺和血液研究所(National Heart Lung and Blood Institute)吉本斯博士(Gary Gibbons)說，NIH計畫在接下來幾個月就可能的治療方法推出一系列臨床試驗，並積極與製藥商討論抗病毒與其他措施是否能預防或治療長新冠。

研究員認為長新冠並非單一疾病，而是影響許多器官系統的多種疾病，科學家尚未釐清病毒如何引發如此廣泛的症狀，這些症狀在最初感染後可能持續數月，引起症狀的確切風險因素也尚待解答。

新冠病毒肆虐，已有「長新冠」症狀出現，圖為今年初德州休士頓的檢測站。(Getty...
新冠病毒肆虐，已有「長新冠」症狀出現，圖為今年初德州休士頓的檢測站。(Getty Images)

紐約市西奈山醫療系統(Mount Sinai Health System)物理治療師普垂諾(David Putrino)表示，許多到該醫療機構治療的病患出現認知障礙，難以流利說話與制定日常生活計畫，病患也常有心律不整、刺痛感、痙攣與焦慮等問題。

任何形式的生理或心智消耗都會使症狀加劇，西奈山醫療系統約六成長新冠病患難以繼續工作，只好轉為兼職、提早退休或因此失去工作，幾乎所有的患者都表示生活品質因這些症狀而下降。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的研究，曾染疫的人群發展呼吸道症狀或肺栓塞的可能性是一般人的兩倍，長新冠可能損害一個人的工作能力，對經濟造成影響。

由於眾多疑問尚待解達，目前醫師缺乏準確的方法診斷長新冠病患，當前的治療多為控制症狀，而非處理疾病的根本原因，普特里諾說科學家需要定義出不同類型的長新冠，才能為個案量身定製治療方法。

聯邦將對「長新冠」症狀展開研究，圖為試管內裝有「陽性」新冠病毒。(路透)
聯邦將對「長新冠」症狀展開研究，圖為試管內裝有「陽性」新冠病毒。(路透)

聯邦疾病防治中心 刺胳針 醫學

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