保障墮胎、避孕權利 拜登簽行政令 強烈回應最高院裁決

拜登總統(左二，坐者)簽署行政命令，讓婦女仍可跨州墮胎及取得墮胎藥。在場觀禮的有副總統賀錦麗(左一)；衛生部長貝西拉(右二)、司法部副部長摩納哥(右一)。(美聯社)

在聯邦最高法院推翻保障婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」整整兩周後，拜登 總統8日在黨內壓力下簽署保護女性墮胎的行政令，強烈回應最高法院推翻墮胎權的裁決；他譴責極端的最高法院終止憲法賦予的墮胎權，再次呼籲對高院 裁決不滿的民眾11月踴躍投票，表示11月的期中選舉是國家面對主流還是極端的抉擇。

這項名為「捍衛生育健康照顧服務方式」的行政命令，提供法律與公衛服務，保障婦女實施墮胎和避孕權利，旨在阻止對尋求墮胎的婦女可能面臨的懲罰，卻無法恢復10多個嚴格限制甚至完全禁止墮胎州的墮胎服務，另有10多個州也將實行更多的墮胎限制。

根據新頒布的行政命令，拜登要求衛生部30天內說明針對保障婦女墮胎權所正在進行的行動，並指示跨部門成立工作小組。白宮表示，衛生部正在擴大避孕藥和器具的使用範圍，確保患者能在緊急醫療行為中得到法律賦予的所有權利與保護，並保障醫師法律責任；衛生部也正在強化墮胎宣傳和公共教育，確保美國人民獲得精準可靠的訊息。

拜登承認白宮的權力有限，表示需要國會通過法案，才能使合法墮胎恢復到高院6月24日裁決前的水平，「最快的途徑是制定全國性法律，11月有期中選舉，需積極投票是挑戰」。

拜登的行政令要求司法部和衛生部採取措施，以防止對婦女獲取聯邦授權的墮胎藥，以及到外州墮胎的旅行被限制；同時要求政府各部門敦促醫療單位和保險公司保護墮胎婦女和墮胎診所的隱私。

行政令還指示聯邦貿易委員會採取措施，保護人們在網上搜索墮胎訊息的隱私，和設立一個協調聯邦各部門保護墮胎行動的專項小組；行政令還呼籲律師義務為墮胎婦女和墮胎診所提供法律援助，以幫助他們躲避各州對墮胎的限制。

高院推翻墮胎合法的裁決後，拜登因為沒有採取保護墮胎權的緊急措施而受到黨內部分人士的批評；但他認為如果沒有國會的行動，發布保護墮胎權的行政令其實作用有限，而且民主黨沒有足夠的票可在國會通過法案。

拜登預計對高院裁決感到沮喪的女性人數將創下紀錄，他強烈批評高院推翻憲法墮胎權時給出的理由，指責高院多數不尊重事實。他提到俄亥俄州一名10歲女孩因遭到強暴而懷孕，被迫到外州墮胎，而部分州的墮胎禁令甚至沒有例外，包括強暴和亂倫在內。拜登幾乎是聲嘶力竭地說：「讓一個10歲女孩生下強暴犯的孩子，我無法想像還有什麼更極端的事情。」