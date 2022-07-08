拜登出訪中東前夕 逾30人籲救回沙烏地和埃及在押親人

拜登總統即將出訪中東，不少人盼他伸援手讓在中東國家被關押的親人獲釋。圖為拜登(右)7日給前國家女足隊長拉皮諾(左)等頒發「總統自由勳章」。(Getty Images)

拜登 總統下周出訪中東前夕，家有親屬被關在沙烏地阿拉伯 和埃及的美國人致函向拜登求救，呼籲他在與兩國領袖會晤時提出交涉，保證在押親人的安全。

在被沙烏地和埃及關押的30多個美國親人中，有記者和維權與異見人士，其中部分人已經獲釋，但被禁止出境；部分人受審多年，還有人因為批評當局而被判重刑；其中至少三人是美國公民 ，兩人持有美國綠卡，四人持有美國學生簽證，其他人大多在美國至少有一名直系親屬。

求救信說：「我們與你一樣，家人在節假日、孩子出生和家庭的其他重要時刻都要團聚，但團聚時有的椅子是空的。我們呼籲總統展現出同情心和對正義的承諾，以減輕我們的痛苦。」

拜登7月中旬訪問沙烏地阿拉伯期間，將與沙烏地、五個海灣國家以及埃及、伊拉克和約旦等國領袖舉行峰會；但他的中東之行受到包括來自黨內的批評，拜登在競選期間發誓要將人權作為美國對外政策的核心，為美國媒體服務的沙烏地記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年被沙烏地王儲指使的人殺害後，拜登稱沙烏地是人權紀錄的賤民。埃及的民選總統2013年被廢黜後，現任總統將數千人投進監獄。

求救信表示，拜登競選期間的承諾曾給他們帶來希望，但隨著與沙烏地的關係降至冰點，美國在重構與中東傳統夥伴的關係，他們看到希望在逐步消失，「我們擔憂，美國與傳統夥伴的關係變暖，將只會掩飾被關押親人的困境。希望美國與中東傳統盟友的關係回暖，有助於我們親人的獲釋和家庭重聚」。

沙烏地和埃及政府表示，被捕者觸犯了法律；但人權組織指出，沙烏地和埃及的司法缺乏基本的程序正義，而且易受高層左右，阿拉伯之春爆發10多年後，兩國都加強了鎮壓。

美國永久居民索坦(Salah Soltan)2017年在埃及被判終身監禁，他的兒子是美國公民，被引渡回美前也曾被監禁。

沙烏地醫生費泰希(Walid al-Fitaihi)是美國公民，他2017年被沙烏地以反腐為名逮捕，家人稱他在獄中受到折磨，2019年獲釋後仍受到限制，被禁止旅行，而他的妻子和六個子女都是美國公民。