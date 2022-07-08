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特勤局捲國會暴動傳聞之際 擔任3年局長穆雷退休

編譯孫梁／綜合7日電
擔任特勤局長三年的穆雷將在本月底退休。(Getty Images)
擔任特勤局長三年的穆雷將在本月底退休。(Getty Images)

聯邦特勤局7日宣布，過去三年擔任特勤局長的穆雷(James Murray)將在本月底退休。

穆雷在特勤局工作27年，2019年5月出任局長；他領導的特勤局遇到新冠疫情的挑戰，多名特勤人員在2020年總統大選期間染疫；還經歷了2020年大選後的動盪，包括2021年1月6日的國會暴動。

最近數周在調查2021年1月6日國會暴動期間，特勤局成為矚目焦點，前總統川普時期的白宮助理卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)上周作證說，川普在得知自己不能去國會與支持者在一起時無比憤怒，伸手和特勤司機搶專車方向盤，並對當天執勤的特勤人員動粗。哈欽森還說，她聽到川普對特勤局未讓攜帶武器的支持者出席他在白宮前的演講集會表達不滿。

特勤局承認川普說他想去國會，要與支持者在一起，但否認哈欽森的證詞，因為她得到的是二手消息。

穆雷加入特勤局前在運輸部擔任五年的調查員，他協調了2016年總統大選和選後過渡期間的保衛工作。

特勤局表示：「在穆雷的指導下，特勤局執行了八次國家特別安全的重大活動，完成近2萬次國際與國內的保護任務，期間特勤局挽回詐欺損失42億元，防止81億元落入犯罪組織的手中。」

拜登總統和第一夫人發表聲明說：「穆雷局長在長期而傑出的職業生涯中，為聯邦政府和軍隊服務30年，包括過去三年擔任特勤局局長。他保護美國總統的家庭就像保護自己的家人一樣，展現出工作重於個人的精神。我們非常感激他對國家和我們家庭的服務。」

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)讚揚穆雷是傑出的領導人，他擔任國安部長後十分重視穆雷的建議。

川普 哈欽森 白宮

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