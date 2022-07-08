拜登才表態 被俄扣押WNBA球星格林納認持毒 恐監禁10年

美國職業女籃球星及奧運獎牌得主格林納(右)7日在俄羅斯出庭。(美聯社)

美國職業女籃(WNBA)球星及奧運獎牌得主格林納(Brittney Griner)7日在俄羅斯 法庭承認一項毒品控罪；根據俄羅斯法律，她將面臨最高10年監禁，下次聆訊定於7月14日舉行。

格林納是在2月17日，即俄羅斯揮軍烏克蘭前一周入境俄羅斯機場時，在行李內被發現兩支大麻吸管內藏有大麻油而被俄羅斯拘留，但她表示自己並沒有打算在行李內藏毒，只是在匆忙收拾行李時不慎放入。

據與她關係密切的人士表示，認罪決定是格林納自己作出的。事發後數月來，格林納與家人、律師及其他專家廣泛討論，認為鑒於俄羅斯刑事案件的定罪率為99%，因此她需要權衡所有因素，包括最終可能因認罪而請求縮減刑期。

格林納是WNBA鳳凰城隊球星，在WNBA休賽期間到俄羅斯為俄國一支球隊效力，不少WNBA球員都是如此增加收入。

7日的聆訊主要圍繞控方證供，格林納只在犯人欄內未多發言；控方結案後，格林納發言承認毒品控罪，但強調無意違反任何俄羅斯法律，是忙著收拾行李時，兩支分別有0.252 克及0.45克大麻油吸管不小心掉進行李包裡。

俄羅斯5月正式宣布逮捕格林納時，拜登 政府指是總統普亭下令拘捕她作為籌碼，但克里姆林宮否認。

自格林納被捕後，白宮 面對愈來愈大的壓力，要求設法營救她，特別是她在7月4日親自寫信要求白宮幫助之後；白宮6日表示，總統拜登曾與格林納的同性妻子交談，向她講述了會給格林納回信的內容，又說讓格林納及其他美國被捕人士獲釋，是他的當務之急。但有批評者指拜登這個遲來的姿態毫無作用。

對於外界有關美俄討論包括格林納在內的換囚計畫，俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)7日表示，很難與美國交換囚犯。

俄羅斯早前已表明，在判決前不會有潛在的換囚計畫。