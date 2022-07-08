壓頸案 侵犯佛洛伊德民權 沙文加判21年監禁

目擊者用手機拍攝的白人警察沙文壓住非洲裔男子佛洛伊德頸部的影片截屏。(本報檔案照)

聯邦地區法官馬格努森(Paul Magnuson)7日以侵犯非裔佛洛伊德 (George Floyd) 的公民權為由，判處前明尼阿波利斯白人警察 沙文 (Derek Chauvin) 21年徒刑；在對沙文宣布刑期時，馬格努森說，「我真不知道你為什麼要這麼做，你把膝蓋壓在一個人的脖子上直到他斷氣，是大錯特錯。你的行為錯誤可憎。」

2020年5月25日，佛洛伊德戴著手銬、面部朝下，在明尼亞波利斯一家街角商店外的人行道上，被沙文用膝蓋壓頸九分半鐘窒息而死；該案很快引爆全球抗議警察暴行及種族歧視示威活動。

馬格努森2月已對現場另三名警察進行審判並定罪，但他將全案歸咎於職級最高的沙文；馬格努森說：「你掌控現場，絕對摧毀了三名年輕警員的人生。」四名警察當天接獲911報案趕至現場，以佛洛伊德使用20元偽鈔買菸為由將他逮捕。沙文採取壓頸做法時，另一警察曾問是否應將佛洛伊德翻過身來，遭沙文拒絕。

馬格努森雖嚴厲批判沙文行徑，但判決沙文21年徒刑；在認罪協議得求處20至25年刑期屬較低刑期；沙文之前已因謀殺和過失殺人罪，被明尼蘇達州法院判處22年半刑期。

由於州和聯邦典獄制度的假釋資格有別，聯邦判刑後，沙文的牢刑將略為增長。他服刑滿15年可符合州級假釋規定，但須服刑近18年才符合聯邦假釋規定。沙文也將在聯邦監獄服刑，在那裡他可能會更安全，所受限制也可能會比州監獄少一些。

前明尼阿波利斯警察沙文被以侵犯非裔佛洛伊德公民權為由，判處21年徒刑。(美聯社)

沙文的律師納爾遜(Eric Nelson)要求法官判刑20年，指沙文很懊悔。但沙文在簡短講話中並未直接向佛洛伊德家人道歉或懺悔，只表示希望佛洛伊德的孩子「一生順利」。

沙文的認罪協議包括承認自己蓄意剝奪佛洛伊德不被不合理扣押的權利，包括警察不合理的武力。沙文還承認了另一項與佛洛伊德案無關、在2017年侵犯當時14歲非裔波普(John Pope)權利的罪名。

其他三名警察邵都(Tou Thao)、昆恩(Alexander Kueng)和萊恩(Thomas Lane)均在2月被判侵犯佛洛伊德民權罪名成立，但馬格努森尚未宣判他們的刑期。在州法院方面，萊恩承認協助和教唆二級過失殺人罪，將於9月21日被判刑。邵都和昆恩拒絕認罪協議，將於10月24日因協助和教唆指控受審。萊恩是白人，昆恩是非裔，邵都是苗族後裔。