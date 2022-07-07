我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

FBI局長示警：中國若犯台 恐致全球最可怕商業崩潰

記者張文馨／華盛頓報導
FBI局長雷伊說，中國若以武力攻台，將出現全球最可怕的商業崩潰現象。圖為台軍演練巷戰。(路透)
FBI局長雷伊說，中國若以武力攻台，將出現全球最可怕的商業崩潰現象。圖為台軍演練巷戰。(路透)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)6日表示，汲取俄羅斯入侵烏克蘭的經驗，行為跡象顯示，若台海發生衝突，中國正在想方設法保護自身經濟，免受國際制裁的影響。

美英情報首長在倫敦示警西方企業警覺應對北京政府發動的侵權行動，此外，雷伊主動提及中國以武力奪取台灣的話題，他說，若如此，將出現全球最可怕的商業崩潰現象。

雷伊引述耶魯大學的統計指出，西方企業已經因為俄烏戰爭損失590億美元，損失持續增加；「若中國真的入侵台灣，我們可能看到相同事件重演，而且規模更大得多」。

「紐約時報」報導，雷伊說，西方企業在中國的投資遠勝在俄羅斯的投資，中方正在試圖讓外國企業更難配合國際制裁。

雷伊在對商界領袖演講時說，一旦中國入侵台灣，西方企業會發現他們的手腳都被綁住了，這些多年來建立的外國投資屆時將淪為人質，出現資金擱淺、供應鏈和關係的斷裂等問題，外國企業陷入遵守國際制裁或中國法令的困境。

有線電視新聞網(CNN)引述雷伊說，「我們已經看到中國正在設法孤立其經濟免受可能的制裁影響，若他們做了引發國際社會眾怒的事情，能緩衝受到的危害」。

紐時報導，雷伊並未對記者說明中國入侵台灣的可能性，他表示，沒有任何理由相信中國減少對台灣的興趣，希望北京從俄羅斯經驗，理解過度操弄造成的後果。

FBI局長雷伊說，中國若以武力攻台，將出現全球最可怕的商業崩潰現象。圖為解放軍戰...
FBI局長雷伊說，中國若以武力攻台，將出現全球最可怕的商業崩潰現象。圖為解放軍戰機擾台。(美聯社)

投資 俄羅斯 北京

上一則

天空泛「詭異綠光」 強烈雷暴挾「壘球冰雹」侵襲5州

下一則

拜登軟弱 民主黨領導階層真空 高層打算「改弦易轍」？

延伸閱讀

「骨灰」竟是混凝土 殯儀館盜賣屍體 還把器官分開賣

「骨灰」竟是混凝土 殯儀館盜賣屍體 還把器官分開賣
FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量

FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量
俄羅斯斷油氣敲警鐘 英、日、韓將加強核電自救

俄羅斯斷油氣敲警鐘 英、日、韓將加強核電自救
FBI示警：新州亞裔商家 應嚴防破門盜竊

FBI示警：新州亞裔商家 應嚴防破門盜竊

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎