FBI局長示警：中國若犯台 恐致全球最可怕商業崩潰
聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)6日表示，汲取俄羅斯入侵烏克蘭的經驗，行為跡象顯示，若台海發生衝突，中國正在想方設法保護自身經濟，免受國際制裁的影響。
美英情報首長在倫敦示警西方企業警覺應對北京政府發動的侵權行動，此外，雷伊主動提及中國以武力奪取台灣的話題，他說，若如此，將出現全球最可怕的商業崩潰現象。
雷伊引述耶魯大學的統計指出，西方企業已經因為俄烏戰爭損失590億美元，損失持續增加；「若中國真的入侵台灣，我們可能看到相同事件重演，而且規模更大得多」。
「紐約時報」報導，雷伊說，西方企業在中國的投資遠勝在俄羅斯的投資，中方正在試圖讓外國企業更難配合國際制裁。
雷伊在對商界領袖演講時說，一旦中國入侵台灣，西方企業會發現他們的手腳都被綁住了，這些多年來建立的外國投資屆時將淪為人質，出現資金擱淺、供應鏈和關係的斷裂等問題，外國企業陷入遵守國際制裁或中國法令的困境。
有線電視新聞網(CNN)引述雷伊說，「我們已經看到中國正在設法孤立其經濟免受可能的制裁影響，若他們做了引發國際社會眾怒的事情，能緩衝受到的危害」。
紐時報導，雷伊並未對記者說明中國入侵台灣的可能性，他表示，沒有任何理由相信中國減少對台灣的興趣，希望北京從俄羅斯經驗，理解過度操弄造成的後果。
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