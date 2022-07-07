FBI局長示警：中國若犯台 恐致全球最可怕商業崩潰

FBI局長雷伊說，中國若以武力攻台，將出現全球最可怕的商業崩潰現象。圖為台軍演練巷戰。(路透)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)6日表示，汲取俄羅斯 入侵烏克蘭的經驗，行為跡象顯示，若台海發生衝突，中國正在想方設法保護自身經濟，免受國際制裁的影響。

美英情報首長在倫敦示警西方企業警覺應對北京 政府發動的侵權行動，此外，雷伊主動提及中國以武力奪取台灣的話題，他說，若如此，將出現全球最可怕的商業崩潰現象。

雷伊引述耶魯大學的統計指出，西方企業已經因為俄烏戰爭損失590億美元，損失持續增加；「若中國真的入侵台灣，我們可能看到相同事件重演，而且規模更大得多」。

「紐約時報」報導，雷伊說，西方企業在中國的投資 遠勝在俄羅斯的投資，中方正在試圖讓外國企業更難配合國際制裁。

雷伊在對商界領袖演講時說，一旦中國入侵台灣，西方企業會發現他們的手腳都被綁住了，這些多年來建立的外國投資屆時將淪為人質，出現資金擱淺、供應鏈和關係的斷裂等問題，外國企業陷入遵守國際制裁或中國法令的困境。

有線電視新聞網(CNN)引述雷伊說，「我們已經看到中國正在設法孤立其經濟免受可能的制裁影響，若他們做了引發國際社會眾怒的事情，能緩衝受到的危害」。

紐時報導，雷伊並未對記者說明中國入侵台灣的可能性，他表示，沒有任何理由相信中國減少對台灣的興趣，希望北京從俄羅斯經驗，理解過度操弄造成的後果。